राज्यपाल की नाराजगी नहीं, कामकाज में खामियां; राजर्षि टंडन के कुलपति के इस्तीफे पर जनभवन ने दी सफाई

राजर्षि टंडन के कुलपति के इस्तीफे को लेकर जन भवन ने सफाई दी है। राज्यपाल की नाराजगी से आहत होकर इस्तीफा देने की बात को खारिज किया है। जारी किए गए बयान के अनुसार प्रोफेसर ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे।

UP News: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम के इस्तीफे को लेकर जन भवन ने स्थिति को साफ किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी से आहत होकर इस्तीफा देने की बात को खारिज किया है। जन भवन की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार प्रोफेसर सत्यकाम ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे।

संस्थान के 500 अध्ययन केंद्र निष्क्रिय पाए गए हैं और कई केंद्रों पर छात्र भी नहीं हैं। क्षेत्रीय केंद्रों के रजिस्टरों की जांच में कई स्थानों पर छात्रों की उपस्थिति बेहद कम मिली। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तक कोई ऐप भी विकसित नहीं किया गया है। वहीं, शैक्षिक सत्र 2026-27 का ब्रोशर भी अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसके कारण कई सर्टिफिकेट कोर्स की जानकारी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही है।इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन अध्ययन की समुचित व्यवस्था भी नहीं मिली। दीक्षांत समारोह से पहले जनभवन के अधिकारियों और वरिष्ठ प्रोफेसरों की ओर से की गई जांच में ये खामियां सामने आईं।

राज्यपाल के कुलाधिपति होने के नाते संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की समीक्षा करना उनके संस्थागत दायित्व और शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसलिए इन निर्देशों को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नाराजगी या किसी पदाधिकारी के इस्तीफे के कारण के तौर पर प्रस्तुत करना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। इसी तरह, कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम के इस्तीफे को कुलाधिपति की किसी टिप्पणी से आहत होने या उनकी नाराजगी से जोड़कर देखना भी उचित नहीं है।

प्रो. अखिलेश सिंह ने संभाला कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार प्रोफेसर सत्यकाम के इस्तीफे के बाद प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार को राजर्षि टंडन मुक्त विवि के कुलपति का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया। नए कुलपति की नियुक्ति होने तक और अग्रिम आदेश तक वह विश्वविद्यालय का कामकाज संभालेंगे। उधर, शुक्रवार को विश्वविद्यालय पहुंचने पर अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रो.अखिलेश सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना प्राथमिकता होगी।

पारिवरिक कारणों का हवाला देते हुए दिया था इस्तीफा प्रोफेसर सत्यकाम ने व्यक्तिगत, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए कुलपति पद से हटने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 जून को अपना इस्तीफा राजभवन भेजा था। हालांकि, इस्तीफे को मंजूरी गुरुवार को मिली। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद विश्वविद्यालय में कुलपति पद का प्रभार दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंप दिया गया है।