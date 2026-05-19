UP में जमीअत उलमा 127 मस्जिदों को आदर्श बनाएगा, नमाज के अलावा अनेक गतिविधियां भी
यूपी में जमीअत उलमा 127 मस्जिदों को आदर्श बनाएगा। इन मस्जिदों में हर तरह की सुविधाएं रहेंगी। मस्जिदों में नमाज के अतिरिक्त समय में अनेक गतिविधियां हो सकेंगी।
जमीअत उलमा कानपुर समेत उत्तर प्रदेश की 127 मस्जिदों को आदर्श बनाएगा। इन मस्जिदों में हर तरह की सुविधाएं रहेंगी। मस्जिदों में नमाज के अतिरिक्त समय में अनेक गतिविधियां हो सकेंगी। लाइब्रेरी आदि की भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए शीघ्र ही एक रूप रेखा तैयार की जाएगी।
जमीअत उलमा ने समाज के बीच कार्य को महत्व देने के उद्देश्य से एक खाका तैयार किया है। इसके लिए कानपुर में कई बैठकें हुईं जिसमें निर्णय लिए गए। कानपुर में इसकी शुरुआत कर दी गई है। कानपुर में तैयार किए पूरे कार्यक्रम की सीतापुर में हुए सम्मेलन व कार्यशाला में मोहर लग गई। इसमें मौलाना महमूद मदनी ने भी शिरकत की।
आगामी छह महीनों के अन्दर पूरे प्रांत में 425 नए मकतब (जहां केवल कुरआन पढ़ाया जाता है), 96 स्थानों पर वयस्क शिक्षा (तालीम-ए-बालिगान), 112 महिला मकतब (महिलाओं के लिए कुरआन की तालीम), निकाह काउंसलिंग के 225 प्रोग्राम, 272 सीरत कोर्स (दीनी तालीम के कोर्स), 277 इमामों का प्रशिक्षण (नमाज पढ़ाने वालों को प्रशिक्षण), 127 आदर्श मस्जिदें (सुविधा युक्त), सद्भावना के 176 प्रोग्राम, मॉडल विलेज (आदर्श गांव) के तहत 263 मोहल्लों का सर्वेक्षण और 30 आदर्श जिलों (मिसाली अजला) में प्रशिक्षण कार्यशालाएं होंगी।
जमीअत उलमा के प्रांतीय महासचिव मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्लाह कासिमी ने कहा कि लोगों को संगठन की विचारधारा की सही जानकारी पहुंचाई जाएगी। जो भी निर्णय लिए गए हैं उसे जमीनी स्तर तक कार्यों को लागू करना है। उन्होंने संगठनात्मक व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के अत्यधिक सावधान और ज़िम्मेदाराना उपयोग की हिदायत दी। कहा, भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय कानूनी, संवैधानिक और सैद्धांतिक संघर्ष पर जोर दें।
मस्जिदों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी
उन्होंने कहा कि जमीअत जमीन पर काम करेगी। अपना राब्ता बढ़ाएगी। समाज के हित में अनेक काम किए जाएंगे। निकाह काउंसिलिंग सेंटर समाजी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। आदर्श मस्जिदें हम सभी के लिए मिसाल बनेंगी। अभी एक शुरुआत की जा रही है। आने वाले वक्त में सभी मस्जिदों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि यह तालीम के मरकज भी बन सकें। समाज को शिक्षित करना भी एक उद्देश्य है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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