मुस्कान और रविता को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद तैयार, निर्भया कांड के दोषियों को दी थी मौत
निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने वाले पवन जल्लाद ने कहा कि मौका मिला तो मुस्कान और साहिल और सांप कांड वाली रविता और अमरदीप को फांसी देने को तैयार हूं। कहा कि जघन्य अपराध करने वालों को जल्द और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो।
मेरठ, संवाददाता। यूपी के मेरठ में नीला ड्रम कांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला और सांप कांड यानी अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अब निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने वाला मेरठ का पवन जल्लाद का बयान सामने आया है। पवन जल्लाद ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तैयार है। उसने कहा कि जघन्य अपराध करने वालों को जल्द और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो।
हिन्दुस्तान संवाददाता से फोन पर बातचीत में पवन जल्लाद ने बताया कि कहा कि यदि जेल प्रशासन की ओर से उन्हें बुलाया जाता है और जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह फांसी देने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि गंभीर अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा मिलना जरूरी है।
बिहार से मंगाई जाती है 24 फीट की सफेद रस्सी
पवन जल्लाद ने बताया कि फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली सफेद रस्सी बिहार से मंगाई जाती है। लंबाई करीब 24 फीट होती है। फांसी देने से लगभग तीन दिन पहले जेल प्रशासन की ओर से उन्हें सूचना दी जाती है। वह प्रक्रिया के तहत एक दिन पहले जेल पहुंचकर ट्रायल करते हैं, ताकि फांसी के दौरान तकनीकी परेशानी न हो।
चौथी पीढ़ी संभाल रही जल्लाद का काम
पवन जल्लाद ने बताया कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से फांसी देने का काम होता आ रहा है। उनके परदादा लक्ष्मण, दादा कालू राम और पिता मम्मू भी जल्लाद थे। अब वह इस पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा कि वह अपने बेटे को भी इस काम की ट्रेनिंग देंगे, ताकि अगली पीढ़ी भी इस पेशे को आगे बढ़ा सके।
निर्भया के दोषियों को फांसी देने के बाद चर्चा में आया
दिल्ली में दिसंबर 2012 में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में देशभर में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई चली। चार दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई।
माह में एक बार जेल जाता है पवन
जेल अधिकारियों ने बताया कि पवन जल्लाद महीने में एक बार जेल में आता है, फांसीघर को चेक करता है और उसकी वापस लौट जाता है। जरूरत पर उसे बुला लिया जाता है।
सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग
पवन जल्लाद ने बताया कि दस हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, उसने चार बार सरकार को पत्र भेजकर मानदेय 30 हजार रुपये करने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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