Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

जल जीवन मिशन की टंकी फूटने पर सियासत; अफसर बोले- फूटी नहीं, ओवर फ्लो के कारण गिर रहा था पानी

Feb 17, 2026 10:07 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, महोबा
share Share
Follow Us on

महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान फूटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को सपा और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि टंकी ठीक बनी है। ओवर फ्लो की वजह से पानी गिर रहा था।

जल जीवन मिशन की टंकी फूटने पर सियासत; अफसर बोले- फूटी नहीं, ओवर फ्लो के कारण गिर रहा था पानी

महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान फूटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को सपा और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं ग्राम प्रधान समेत कई ग्रामीणों ने निर्माण में लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। उधर, ठेकेदार ने आनन-फानन में टंकी की मरम्मत का काम शुरू करा दिया है। लेकिन जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियंता का कहना है कि टंकी ठीक बनी है। ओवर फ्लो की वजह से पानी गिर रहा था।

नगाराडांग गांव में टंकी फटने की खबर का महोबा के जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियंता कार्यालय ने खंडन किया है। टंकी फटने की खबर के बाद अधिशासी अभियंता कार्यालय ने टंकी की जांच करवाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि टंकी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। दरअसल टंकी ओवर फ्लो हो गई थी। बता दें कि टंकी से पानी गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था।

ये भी पढ़ें:मां मुझे माफ करना, मैं मरना नहीं चाहता था...कार एजेंट ने सुसाइड नोट लिख दी जान

डीएम ने गठित की तीन सदस्यीय टीम

टेस्टिंग के बाद पानी की टंकी के लीकेज होने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग, और अधिशाषी अभियंता मौदहा बांध की तीन सदस्यीय टीम गठित करते हुए जांच कराने के निर्देश दिए है। तीन सदस्यीय टीम को धरातल पर गहनता से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए है।

ये भी पढ़ें:पत्नी को लाने गए पति का ससुराल में हाई वोल्टेज ड्रामा, टॉवर पर चढ़कर किया हंगामा

विपक्ष ने योगी-मोदी सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महोबा में भाजपा के भ्रष्टाचार का बोझ न उठा पायी पानी की टंकी। यहां बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइप लाइन महोबा से लखनऊ तक, जलापूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है। ये जल मिशन नहीं कमीशन मिशन है। भाजपा जाए तो पानी मिल जाएं।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक, 7 पुलिसकर्मी दोषी; जल्द होगी कार्रवाई

वहीं, कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, 'मोदी सरकार में भ्रष्टाचार को झरना। ये पानी की टंकी यूपी के महोबा में बनाई गई। इसको बनाने में जनता के 65 लाख रुपये खर्च किए गए है। टेस्टिंग के एक दिन बाद ही पानी की टंकी से झरने की तरह पानी गिरने लगा। असल में ये सबूत है मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का। जल जीवन मिशन और इस जैसी तमाम योजनाएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का जरिया बन कर रह गई है। मोदी का साफ संदेश है तुम भी खाओ, मुझे भी खिलाओ।'

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Mahoba News Jal Jeevan Mission Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;