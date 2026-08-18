जेल के अंदर खेल, 17 दिन से फरार बंदी का अब तक सुराग नहीं; सस्पेंड जेलर की चिट्ठी से हड़कंप

17 दिन बाद भी गोरखपुर जेल से फरार बंदी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस बीच इस मामले में सस्पेंड जेलर की शिकायत से हड़कम्प मच गया है। जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सस्पेंड जेलर अरुण कुमार ने प्रशासन को भेजे पत्र में उठाते हुए फरारी की जांच पर गंभीर सवाल उठाया है।

गोरखपुर की जेल से 31 जुलाई को बंदी विपिन के फरार होने की कहानी सवालों के घेरे में है। यह सवाल कोई और नहीं सस्पेंडेड जेलर अरुण कुमार ने प्रशासन को भेजे पत्र में उठाते हुए फरारी की जांच पर गंभीर सवाल उठाया है। दावा किया है कि जिस पीपल की डाल से बंदी के भागने की बात रिपोर्ट में दर्ज की गई है, वहां से बिना रस्सी, चादर, कंबल या किसी सहारे के निकलना संभव ही नहीं है।

इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यदि बंदी सुबह 11 बजे फरार हुआ था तो फायर अलार्म करीब ढाई घंटे बाद क्यों बजाया गया? उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, जेल के रजिस्टर, निर्माण स्थल और पूरे परिसर की गहन जांच कराने की मांग की है। उधर, 17 दिन बाद भी फरार बंदी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस बीच निलम्बित जेलर की शिकायत से हड़कम्प मच गया है। जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

जेल अधीक्षक की ओर से भेजी गई फरारी रिपोर्ट में बंदी विपिन पुत्र हरिशंकर की फरारी का समय सुबह 11 बजे और स्थान नवनिर्माणाधीन बैरकों वाले कृषि फार्म की मुख्य प्राचीर के पास पीपल का पेड़ बताया गया है। निलंबित जेलर का सवाल है कि पर्याप्त जांच के बिना फरारी का समय और स्थान कैसे तय कर दिया गया। उनका कहना है कि वह उस दिन सर्च टीम में जेलर के रूप में मौजूद थे और बंदियों-बंदीरक्षकों से पूछताछ के बावजूद फरारी का सही समय और स्थान स्पष्ट नहीं हो पाया था।

बाहरी से लेकर जेल स्टाफ तक की जांच की मांग पत्र में उस दिन जेल में निर्माण कार्य कर रहे बाहरी लोगों की सूची तैयार कराने की मांग की गई है। बैरक, सड़क, गौशाला समेत अन्य निर्माण कार्यों में लगे लोगों के नाम, पते और आधार संख्या तक जुटाने की बात कही गई है। निलंबित जेलर ने जेल के संदिग्ध प्रवृत्ति वाले स्टाफ की भी जांच की मांग की है।

ढाई घंटे तक नहीं पता चला कि बंदी गायब है! पत्र में फायर अलार्म को लेकर उठाया गया सवाल जांच की दिशा बदलने वाला है। अरुण कुमार के अनुसार, जेल में किसी बंदी के गायब होने या फरारी की आशंका होने पर तत्काल फायर अलार्म बजना चाहिए और पूरे स्टाफ को मेन गेट पर जुटना चाहिए। ऐसे में 11 बजे फरारी और करीब 2.30 घंटे बाद अलार्म के बीच का अंतर जांच का विषय है।