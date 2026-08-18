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जेल के अंदर खेल, 17 दिन से फरार बंदी का अब तक सुराग नहीं; सस्पेंड जेलर की चिट्ठी से हड़कंप

By Ajay Singh
विवेक पांडेय, गोरखपुर
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17 दिन बाद भी गोरखपुर जेल से फरार बंदी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस बीच इस मामले में सस्पेंड जेलर की शिकायत से हड़कम्प मच गया है। जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सस्पेंड जेलर अरुण कुमार ने प्रशासन को भेजे पत्र में उठाते हुए फरारी की जांच पर गंभीर सवाल उठाया है।

no trace of a prisoner who has been absconding for 17 days
17 दिन से फरार बंदी का अब तक सुराग नहीं

गोरखपुर की जेल से 31 जुलाई को बंदी विपिन के फरार होने की कहानी सवालों के घेरे में है। यह सवाल कोई और नहीं सस्पेंडेड जेलर अरुण कुमार ने प्रशासन को भेजे पत्र में उठाते हुए फरारी की जांच पर गंभीर सवाल उठाया है। दावा किया है कि जिस पीपल की डाल से बंदी के भागने की बात रिपोर्ट में दर्ज की गई है, वहां से बिना रस्सी, चादर, कंबल या किसी सहारे के निकलना संभव ही नहीं है।

इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यदि बंदी सुबह 11 बजे फरार हुआ था तो फायर अलार्म करीब ढाई घंटे बाद क्यों बजाया गया? उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, जेल के रजिस्टर, निर्माण स्थल और पूरे परिसर की गहन जांच कराने की मांग की है। उधर, 17 दिन बाद भी फरार बंदी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस बीच निलम्बित जेलर की शिकायत से हड़कम्प मच गया है। जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

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जेल अधीक्षक की ओर से भेजी गई फरारी रिपोर्ट में बंदी विपिन पुत्र हरिशंकर की फरारी का समय सुबह 11 बजे और स्थान नवनिर्माणाधीन बैरकों वाले कृषि फार्म की मुख्य प्राचीर के पास पीपल का पेड़ बताया गया है। निलंबित जेलर का सवाल है कि पर्याप्त जांच के बिना फरारी का समय और स्थान कैसे तय कर दिया गया। उनका कहना है कि वह उस दिन सर्च टीम में जेलर के रूप में मौजूद थे और बंदियों-बंदीरक्षकों से पूछताछ के बावजूद फरारी का सही समय और स्थान स्पष्ट नहीं हो पाया था।

बाहरी से लेकर जेल स्टाफ तक की जांच की मांग

पत्र में उस दिन जेल में निर्माण कार्य कर रहे बाहरी लोगों की सूची तैयार कराने की मांग की गई है। बैरक, सड़क, गौशाला समेत अन्य निर्माण कार्यों में लगे लोगों के नाम, पते और आधार संख्या तक जुटाने की बात कही गई है। निलंबित जेलर ने जेल के संदिग्ध प्रवृत्ति वाले स्टाफ की भी जांच की मांग की है।

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ढाई घंटे तक नहीं पता चला कि बंदी गायब है!

पत्र में फायर अलार्म को लेकर उठाया गया सवाल जांच की दिशा बदलने वाला है। अरुण कुमार के अनुसार, जेल में किसी बंदी के गायब होने या फरारी की आशंका होने पर तत्काल फायर अलार्म बजना चाहिए और पूरे स्टाफ को मेन गेट पर जुटना चाहिए। ऐसे में 11 बजे फरारी और करीब 2.30 घंटे बाद अलार्म के बीच का अंतर जांच का विषय है।

पीपल की डाल तक पहुंचा कैसे, नीचे उतरा कैसे?

निलंबित जेलर ने जांच रिपोर्ट में बताए गए फरारी स्थल का मौका-मुआयना कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस पेड़ की डाल से बंदी के भागने की बात कही गई है, वहां से बिना किसी सहायक उपकरण के निकलना संभव नहीं दिखता। इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि बंदी वास्तव में इसी रास्ते से गया था या फरारी की कोई दूसरी कहानी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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