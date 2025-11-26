Hindustan Hindi News
जय श्रीराम क्यों नहीं बोलेगा...यूपी में मुस्लिम कैब ड्राइवर से अभद्रता, भड़काऊ पोस्ट भी डाली

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक मुस्लिम कैब ड्राइवर पर जय श्रीराम बोलने का दबाव बना रहा है। कैब ड्राइवर जब जयश्रीराम बोलने से मना कर देता है तो उसे धमकी दी जा रही है।

Wed, 26 Nov 2025 06:33 PMDinesh Rathour आगरा
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक मुस्लिम कैब ड्राइवर पर जय श्रीराम बोलने का दबाव बना रहा है। कैब ड्राइवर जब जयश्रीराम बोलने से मना कर देता है तो उसे धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और भड़काऊ टिप्पणी भी की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वायरल वीडियो आगरा में ताजमहल पार्किंग के पास का बताया जा रहा है।

वीडियो में कैब ड्राइवर मोहम्मद रईस से एक व्यक्ति बार-बार जय श्रीराम बोलने के लिए कह रहा है, जिस पर रईस जयश्रीराम बोलने के लिए मना कर देता है। मना करने पर वीडियो बना रहा युवक उसे धमकी देने लगता है। इसके बाद वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और भड़काऊ टिप्पणी भी की। लिखा-तू दो-तीन दिन में जय श्रीराम बोलेगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। पुलिस कैमरे चेक कर रही हे।

पुरानी मंडी मेट्रो स्टेशन पर दो युवकों ने बनाया था वीडियो

कैब ड्राइवर रईस के साथ अभद्रता सोमवार को पुरानी मंडी मेट्रो स्टेशन के पास दो युवकों ने की थी। दोनों ने जबरन रईस से जय श्रीराम बोलने के लिए बोला था। जब रईस ने मना कर दिया तो वीडियो बनाकर उसे धमकी देने लगे। आरोप है कि रईस से मारपीट भी की गई।

