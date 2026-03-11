यूपी में 16 साल तक इस शख्स ने एक साथ की 2 सरकारी नौकरी, अब कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

यूपी में 16 साल तक इस शख्स ने एक साथ की 2 सरकारी नौकरी की। अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो जिलों में सरकारी नौकरी करने के आरोप में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास की सजा सुनाई हे।

UP News: यूपी के बाराबंकी जिले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह कोर्ट नंबर 18 ने नकली दस्तावेज के सहारे यूपी के दो जिलों में सरकारी नौकरी करने के आरोप में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जयप्रकाश करीब 16 साल तक दो जिलों में अलग-अलग विभाग में नौकरी की।

थाना कोतवाली नगर में पन्द्रह साल पहले प्रभात सिंह निवासी आवास विकास कालोनी ने धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो जगह नौकरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त जय प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक प्रेम सिंह रैकवार ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे।

बाराबंकी में प्रमोशन भी पाया था कोर्ट नंबर 18 के एसपीओ अनार सिंह ने बताया कि अभियुक्त जयप्रकाश जनपद सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद नौकरी कर रहा था। और बिना त्यागपत्र दिए ही कूटरचित दस्तावेजों के आधार जिला बाराबंकी में शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर भी नौकरी करता रहा। और दोनों जगहों से वेतन भी लेता रहा। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग में अभियुक्त को प्रमोशन प्रधानाचार्य पद पर हो गया था।

प्रभात सिंह ने जनसूचना के माध्यम से जब इसकी जानकारी मांगी थी दोनों जनपदों में अभियुक्त जयप्रकाश ने करीब 16 साल तक नौकरी की। शहर के आवास विकास कालोनी निवासी प्रभात सिंह ने जनसूचना के माध्यम से जब इसकी जानकारी मांगी तो मामले का खुलासा हुआ। जिसके बाद नगर कोतवाली में अभियुक्त के विरुद्व धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे निलंबित करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।