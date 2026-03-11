Hindustan Hindi News
यूपी में 16 साल तक इस शख्स ने एक साथ की 2 सरकारी नौकरी, अब कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

Mar 11, 2026 06:37 pm ISTDeep Pandey बाराबंकी, हिन्दुस्तान
यूपी में 16 साल तक इस शख्स ने एक साथ की 2 सरकारी नौकरी की।  अब  इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो जिलों में सरकारी नौकरी करने के आरोप में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास की सजा सुनाई हे।

यूपी में 16 साल तक इस शख्स ने एक साथ की 2 सरकारी नौकरी, अब कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

UP News: यूपी के बाराबंकी जिले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह कोर्ट नंबर 18 ने नकली दस्तावेज के सहारे यूपी के दो जिलों में सरकारी नौकरी करने के आरोप में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जयप्रकाश करीब 16 साल तक दो जिलों में अलग-अलग विभाग में नौकरी की।

थाना कोतवाली नगर में पन्द्रह साल पहले प्रभात सिंह निवासी आवास विकास कालोनी ने धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो जगह नौकरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त जय प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक प्रेम सिंह रैकवार ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे।

बाराबंकी में प्रमोशन भी पाया था

कोर्ट नंबर 18 के एसपीओ अनार सिंह ने बताया कि अभियुक्त जयप्रकाश जनपद सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद नौकरी कर रहा था। और बिना त्यागपत्र दिए ही कूटरचित दस्तावेजों के आधार जिला बाराबंकी में शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर भी नौकरी करता रहा। और दोनों जगहों से वेतन भी लेता रहा। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग में अभियुक्त को प्रमोशन प्रधानाचार्य पद पर हो गया था।

प्रभात सिंह ने जनसूचना के माध्यम से जब इसकी जानकारी मांगी थी

दोनों जनपदों में अभियुक्त जयप्रकाश ने करीब 16 साल तक नौकरी की। शहर के आवास विकास कालोनी निवासी प्रभात सिंह ने जनसूचना के माध्यम से जब इसकी जानकारी मांगी तो मामले का खुलासा हुआ। जिसके बाद नगर कोतवाली में अभियुक्त के विरुद्व धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे निलंबित करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

कई साल मुकदमे में चार गवाही

कई साल चले मुकदमे में तत्कालीन बीएसए सहित चार गवाहों को अदालत पर पेश कर उनकी गवाही कराई गई। विवेचक का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनकी गवाही वीडियो कॉफ्रेंसिंग से कराई गई। सीजेएम सुधा सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवकता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त जय प्रकाश सिंह निवासी थाना सतरिख को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। कोर्ट का फैसला के आने बाद विभागों में हड़कंप मच गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहले भीकई मामले सामने आए हैं। पहले भी कई जिलों में शिक्षक और अन्य विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी लेने के मामले में ऐक्शन हुआ है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

