ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की... जगजीत सिंह से चंदन दास तक थे बशीर बद्र के कायल, सुनिए चुनिंदा गजल

मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पद्मश्री सम्मानित बशीर बद्र ने अपनी सरल और भावनात्मक गजलों से दुनियाभर में पहचान बनाई। जगजीत सिंह और चंदन दास जैसे गायकों ने उनकी गजलों को आवाज दी।

प्रसिद्ध उर्दू शायर और आधुनिक गजल के सबसे लोकप्रिय नामों में शुमार बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर से साहित्य जगत, उर्दू अदब और मुशायरों की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके चाहने वाले उन्हें सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि भावनाओं की आवाज़ मानते थे। बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं उर्दू के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने उर्दू गजल को नई पहचान दी और कठिन अल्फाजों की दुनिया से निकालकर आम लोगों की ज़िंदगी तक पहुंचाया। उनकी शायरी में प्रेम, तन्हाई, रिश्तों की नर्मी, बिछड़ने का दर्द और इंसानी एहसास बेहद सरल भाषा में दिखाई देते थे।

आम बातचीत का हिस्सा बनीं बशीर बद्र की शायरी बशीर बद्र की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनकी गजलें सिर्फ़ साहित्य प्रेमियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आम बातचीत का हिस्सा बन गईं। वे मुश्किल शब्दों से प्रभावित नहीं करते थे, बल्कि साधारण शब्दों में गहरी भावनाएँ पैदा कर देते थे। उनकी शायरी उर्दू न जानने वाले लोगों के बीच भी उतनी ही लोकप्रिय रही।

“बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना,

जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता।”

जगजीत सिंह और चंदन दास ने गायीं बशीर साहब की गजलें साहित्य और उर्दू ग़ज़ल में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाज़ा गया था। उन्होंने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, अमेरिका, दुबई और कतर सहित कई देशों में मुशायरों में हिस्सा लिया और लाखों लोगों का दिल जीता। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह से लेकर चंदन दास तक बशीर बद्र के कायल थे। दोनों ने बशीर साहब की गजलें गायीं। एक दौर ऐसा था जब किसी मुशायरे में उनका नाम भर होने से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। जिसमें कई गजलें मशहूर थीं।

1- खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे

2- सोचा नहीं अच्छा बुरा

3- वो महकती पलकों की

4- मैं खिजान की धूप

5- कभी यूं भी आ

6- यूं ही बे-सबब

7- राहों में कौन आया गया

8- दिल को खुशबू की तरह

9- चांदनी के बाग में

10- सोचा नहीं अच्छा बुरा