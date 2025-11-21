Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsJagadguru Adi Shankaracharya gate of Ram Temple in Ayodhya was illuminated with rainbow colors before the flag hoisting
अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले सतरंगी रोशनी में जगमगाया राममंदिर का जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार

अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले सतरंगी रोशनी में जगमगाया राममंदिर का जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार

संक्षेप:

अयोध्या राम मंदिर में 25 को होने वाले ध्वजारोहण से पहले जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार सतरंगी रोशनी से जगमगा गया है। ध्वजारोहण से पहले मंदिर के चार संत-समर्पित द्वार भव्यता का नया प्रतीक बन गए हैं। दक्षिण से उत्तर तक संत दर्शन की एकता का सांस्कृतिक सेतु यह चार द्वार बने हैं।

Fri, 21 Nov 2025 06:35 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण की भव्य तैयारियों के बीच दिव्यता और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम बन गया है। गुरुवार की शाम के समय प्रकाश की सतरंगी किरणों से नहाया ‘जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार नं 11’ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अयोध्या स्वयं एक नए स्वर्णिम युग का स्वागत कर रही हो। चारों ओर फैली रौशनी और सूक्ष्म शिल्प वाली यह भव्य संरचना रामनगरी की आध्यात्मिक शान को और ऊँचाई दे रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अयोध्या में राम मंदिर के चारों प्रमुख द्वार अब भारत की महान संत परंपराओं को समर्पित कर दिए गए हैं। यह नामकरण उत्तर और दक्षिण भारत के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय का अनूठा प्रतीक बन गया है। दक्षिण द्वार- जगद्गुरु शंकराचार्य द्वार,दक्षिण-पूर्व द्वार -जगद्गुरु माधवाचार्य द्वार,उत्तर द्वार-जगद्गुरु रामानुजाचार्य द्वार व सुग्रीव किला- मार्ग प्रवेश द्वार जगद्गुरु रामानंदाचार्य द्वार के नाम से जाना जाएगा।

वास्तुकला और संस्कृति का संगम अयोध्या का नया रूप

द्वारों व परकोटे की डिजाइन, स्तंभों की संरचना, पारंपरिक नक्काशी और आधुनिक रोशनी सभी मिलकर यह संदेश देते हैं कि अयोध्या अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी वैश्विक केंद्र बन रही है। हाल ही में बृहस्पति कुंड उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने इन द्वारों के नामकरण की औपचारिक घोषणा की थी। अब यह चारों द्वार मंदिर परिसर की पहचान और भव्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

अयोध्या धर्म, दर्शन और एकता का अनूठा संगम

राम मंदिर परिसर में स्थापित ये चार द्वार सिर्फ स्थापत्य का काम नहीं करते, बल्कि वे यह सिद्ध करते हैं कि भारत की विविध संत परंपराएं मिलकर एक ही सनातनी मूल्यों की धारा बनाती हैं। सतरंगी प्रकाश से जगमगाता शंकराचार्य द्वार इसकी पहली झलक है, जिसके माध्यम से अयोध्या दुनिया को यह संदेश दे रही है जहां भक्ति है, वहीं भारतीयता है। जहाँ राम हैं, वहीं एकता है।

ध्वज पूजन का अनुष्ठान आज से

राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए शुक्रवार से पंच दिवसीय अनुष्ठान प्रारम्भ होगा। इस अवसर पर चतुर्वेदों के साथ अलग-अलग देवी-देवताओं के सूक्तों समेत विविध ग्रंथों का पारायण भी शुरू होगा। इसके साथ ही पंचायतन देवी-देवताओं के मंत्रों से अलग-अलग दस लाख आहुतियां दी जाएंगी।

नासिक महाराष्ट्र से आए वैदिक आचार्य रवीन्द्र पैठाढ़े ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि के प्रधान देवता रामलला है, इसलिए श्रीराम नाम मंत्रों से सवा लाख आहुतियां दी जाएंगी। यह सभी अनुष्ठान प्रातः काल पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, वेदी पूजन और आचार्य वरण के उपरांत शुरू होगा। बताया गया कि इस मौके पर अरणि मंथन से यज्ञकुंड में अग्नि देव का प्राकट्य भी होगा और इसके साथ आहुतियां डालने का क्रम भी शुरू हो जाएगा।

उधर इस अनुष्ठान के पहले गुरुवार को अपराह्न तीन बजे मुख्य यजमान व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र का क्षौर कर्म के साथ प्रायश्चित कर्म पूर्ण कराया गया। पुनः सरयू तट के संत तुलसीदास घाट पर मां सरयू का अभिषेक पूजन किया गया। पुनः कलश पूजन के साथ सभी तीर्थों का आह्वान कर वरुण देव की पूजा अर्चना की गयी। तदुपरांत जल पूरित कलश को पूजित कर यजमान के सिर पर आचार्यों ने धारण कराया और स्वस्ति वाचन के साथ कलश यात्रा प्रारम्भ हुई।