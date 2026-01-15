जब भरोसा हो जाएगा कि..., गठबंधन को लेकर जन्मदिन पर मायावती का क्या इशारा?

संक्षेप: मायावती ने हर साल की तरह इस बार भी अपने जन्मदिन पर प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। अगले चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करने की बात दोहराई और इसका कारण बताया। इसके साथ ही एक ऐसी बात बोल दी जिसे गठबंधन के लिए दरवाजा खुला रखने का इशारा माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 'एकला चलो' की नीति पर चल रही बसपा प्रमुख मायावती ने आज गठबंधन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरी शर्त रख दी है। अपने 70वें जन्मदिन पर उन्होंने साफ किया कि बसपा से हाथ मिलाने वाली पार्टियों को तो दलितों का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का 'अपर कास्ट' (सवर्ण) वोट बसपा को नहीं मिलता। मायावती ने संकेत दिया कि भविष्य में गठबंधन तभी संभव है, जब उन्हें विपक्षी दलों के वोट ट्रांसफर होने का 'भरोसा' होगा।

"वोट ट्रांसफर हो तभी बात बनेगी" मायावती ने गठबंधन न करने के पीछे की गणित समझाते हुए कहा, "बसपा के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी को तो पूरा फायदा होता है क्योंकि दलित वोट पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टियों का अपर कास्ट वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता। जब मुझे यह भरोसा हो जाएगा कि सामने वाली पार्टी का अपर कास्ट वोट हमें ट्रांसफर हो सकता है, तभी गठबंधन पर विचार किया जाएगा।" हालांकि, उन्होंने तंज कसते हुए यह भी जोड़ा कि ऐसी मानसिकता बदलने में अभी वर्षों लगेंगे।

अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनावों में बसपा किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी विपक्षी दलों के समर्थकों की जातिवादी सोच नहीं बदली है। जिनकी सोच बदली है, वे पहले से ही बसपा के साथ हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस-सपा की तरह ही भाजपा सरकार में भी हर वर्ग परेशान है। बीजेपी नेता केवल अपने फायदे में लगे हैं और कानून-व्यवस्था का हाल भी सपा शासन जैसा ही है।

ईवीएम में धांधली नहीं हुई, तो बनेगी सरकार 2027 के चुनाव को लेकर मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता अब फिर से बसपा के शासन को याद कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गुमराह न हों और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा, "अगर ईवीएम (EVM) में धांधली नहीं हुई, तो यूपी में बसपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता।"

