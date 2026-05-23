बात सीट की नहीं, जीत की है; अखिलेश के 403 सीटों वाले बयान ने कांग्रेस की बढ़ाई धड़कन

राहुल गांधी के दो दिवसीय अमेठी-रायबरेली दौरे से वापसी के बाद अखिलेश यादव का 403 सीटों पर मुस्तैदी वाला बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा प्रमुख ने अपने बयान में जिस तरह कहा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है, उसे कांग्रेस के लिए एक संकेत माना जा रहा है कि गठबंधन के बॉस वही होंगे।

UP News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दो दिवसीय अमेठी-रायबरेली दौरे से वापसी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 403 सीटों पर मुस्तैदी वाला बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक जानकार इसे बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती से कांग्रेस नेताओं के मिलने की कोशिश के बाद आई प्रतिक्रिया मान रहे हैं। अखिलेश ने अपने बयान में जिस तरह कहा, बात सीट की नहीं, जीत की है, उसे कांग्रेस के लिए एक संकेत माना जा रहा है कि गठबंधन के ‘बॉस’ वही होंगे। गठबंधन कैसे होगा कितनी सीटों पर होगा सपा ही तय करेगी।

बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन में भाजपा नीत एनडीए से मुकाबिल थी। सपा-कांग्रेस को इस रणनीति में अपेक्षित सफलता मिली और दोनों ने मिलकर 43 सीटें (37 सपा और 6 कांग्रेस) जीतीं। इससे गठबंधन 2027 में भी रहने की उम्मीद है। भले ही कांग्रेस आलाकमान सकारात्मक संकेत देता रहा हो, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के कई नेता कुछ अवसरों पर सपा के खिलाफ ही बयानबाजी करते सुने गए।

बुधवार को कांग्रेस एससी-एसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस के एससी-एसटी विभाग के अध्यक्ष व बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया मायावती से मिलने उनके आवास तक पहुंच गए। हालांकि, कांग्रेस ने इसे राजनीति से जोड़कर न देखे जाने का बयान दिया।

संगठन मजबूत होना ही चाहिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कोई भी दल सभी 403 सीटों पर संगठन को मजबूत करता है। सपा भी कर रही है और हम भी। अगर हम ही मजबूत नहीं होंगे तो हम गठबंधन के सहयोगी की मदद कैसे करेंगे? अखिलेश का बयान सकारात्मक है।

403 सीटों पर कार्यकर्ता मुस्तैद अखिलेश यादव ने कहा, ‘हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मुस्तैद रहने के लिए तैयार कर चुके हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ एलायंस में जो भी चुनाव लड़े, उसे चुनाव जीतने के लिए, हमारी बूथ लेवल तक की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का पूरा फायदा मिले क्योंकि हमने हमेशा कहा है, बात सीट की नहीं, जीत की है!’

बिजली संकट पर भाजपा को घेरा अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ‘भाजपा की गलत नीतियों की वजह से उप्र में जो असहनीय बिजली संकट चल रहा है, उसके लिए बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों या लाइनमैन पर जनता अपना गुस्सा न निकाले। बिजली विभाग के हज़ारों संविदा कर्मचारियों की छँटनी के बाद वो पहले से ही बहुत दबाव में काम कर रहे हैं।’