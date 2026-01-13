इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है, गोवंश के अवशेष भड़के BJP विधायक; थाने में ये क्या बोल गए?

संक्षेप: बिल्हौर कस्बे में बड़े पैमाने पर हो रही गोकशी का भंडाफोड़ हुआ है। गोवंश बताए जा रहे जानवरों के अवशेषों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने गांव के ही तीन लोगों पर गोकशी का आरोप लगाते हुए उनकी दो गाड़ियों में तोड़फोड़ की।

यूपी के कानपुर के बिल्हौर कस्बे में बड़े पैमाने पर हो रही गोकशी का भंडाफोड़ हुआ है। गोवंश बताए जा रहे जानवरों के अवशेषों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने गांव के ही तीन लोगों पर गोकशी का आरोप लगाते हुए उनकी दो गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आरोपित परिवार के साथ घरों से भाग गए हैं। देर रात संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था भी मौके पर पहुंचे और प्राथमिक जांच में लापरवाही पाते हुए इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। गांव में पीएसी के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी विधायक राहुल बच्चा बिल्हौर थाने में पुलिसकर्मियों पर भड़कते दिख रहे हैं। वीडियो में विधायक यहां तक कह जाते हैं, ‘इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है।’ हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो में विधायक कहते सुनाई दे रहे हैं, ‘आप अपने उच्चाधिकारियों को बता दीजिए कि यहां कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। मेरी एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए कि आप यहां बहुत से लोगों से परिचित नहीं हैं। न हमसे परिचित हैं, न अन्य लोगों से परिचित हैं। इसलिए आपके लिए मैं बता देना चाह रहा हूं, इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है। इतने पाक-साफ छवि के हम लोग नहीं हैं जितना आप समझ रहे हो।’ विधायक ने स्थानीय पुलिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि गोकशी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए। संदिग्ध लोगों के खिलाफ वही सलूक होना चाहिए जो एक हत्यारे के साथ होता है। विधायक ने कहा कि यदि 48 घंटे के अंदर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्हौर के अंदर जितनी...। इसके बाद विधायक के बोल बिगड़ गए और विधायक समर्थक नारे लगाने लगे।

जाफरशाह बना छावनी, तनाव देख पीएसी तैनात गोकशी का भंडाफोड़ होने के बाद बिल्हौर कस्बे के जाफरशाह में लोगों का गुस्सा आरोपियों के वाहनों पर फूटा। एक आरोपी के घर भीड़ पहुंची तो वह परिवार के साथ फरार हो चुका था। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आक्रोशित भीड़ ने निशाना बनाया और तोड़फोड़ कर दी। जिसके बाद पुलिस तैनात कर दी गई है। तनाव को देखते हुए पीएसी की एक कंपनी भी तैनात की गई है। पुलिस आयुक्त के मुताबिक गांव में स्थिति नियंत्रण में है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

गोकशी का वीडियो वायरल होने के बाद विहिप और बजरंद दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो ग्रामीण भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। टीनशेड को घेरकर बनाए गए बाड़े में बड़ी संख्या में गोवंश के अवशेष देखकर ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पुलिस और प्रशासनिक अफसर उन्हें समझाने में जुटे थे लेकिन ग्रामीण तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। इसी बीच आक्रोशित भीड़ ने एक आरोपी के घर धावा बोल दिया। वह मौके पर नहीं मिला तो उसकी गाड़ियों पर गुस्सा उतारा। इस घटना के सामने आने के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए आसपास के पांच थानों का फोर्स बुला लिया गया।

इसके साथ ही पीएसी की एक कंपनी को भी तैनात किया गया है। पांच टीमे बनाकर देर रात तक पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश देती रही। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार देर रात तक मौके पर डटे रहे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश में टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे।

ग्रामीणों में लगाया आरोप, चौकी थाने में शिकायत करके थक गए कस्बे के जाफरशाह मैदान के पास गोवंश के अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। बोले, पुलिस की सरपरस्ती में गोकशी का अवैध धंधा लंबे समय से फलफूल रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो अफसर पहुंचे गए लेकिन वह लोग तो कई बार शिकायत कर चुके हैं। आरोप लगाया कि चौकी व हल्का इंचार्ज और सिपाही शिकायत करने वाले को ही धमकाने लगते थे। सुबूत मांगते थे। थक हारकर ग्रामीण भी शांत गए।

चार घंटे चला हंगामा जाफरशाह मैदान के पास गोवंश के अवशेष मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंचे हिंदुवादी संगठनों ने हंगामा शुरू किया। नारेबाजी होने लगी तो ग्रामीण भी एकत्रित होने लगे। यहां करीब चार घंटे तक हंगामा चला जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के पहुंचने का क्रम शुरू हुआ। देर शाम वायरल वीडियो पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के पास पहुंचा तो उन्होंने घटना की गंभीरता भांपते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार भेजा। आनन फानन प्रथम दृष्ट्या उन्होंने दोषी पाए गए चार पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए तब जाकर आक्रोशित भीड़ कुछ शांत हुई। इसके बाद दबिश का दौर शुरू हुआ।

बगल में गोवंश काटने का बना रखा था बाड़ा घटनास्थल पर जहां गोवंश के अवशेष मिले हैं ठीक उसके बगल में टीनशेड का एक और बाड़ा बनाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें गोवंश को काटा जाता था। मांस को दूसरी जगह भेजने के बाद अवशेष को बलग में ही बनाए गए बाड़े में रखा जाता था।

आयोजन में मांस खपाने की थी तैयारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इतने बड़े पैमाने पर गोवंशों को काटकर मांस को किसी बड़े आयोजन या समारोह में खपाने की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। जिसकी भी जांच होनी चाहिए।

आरोपितों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं सेवकों ने आरोप लगाया कि बिना पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से यह काम नही हो सकता है। जल्द ऐसा करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार कर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। वहीं, कार्यकर्ता सूत्रों के मुताबिक ऐसे अराजक काम कराने वालों पर एक दलबदलू रसूखदार का हाथ है।