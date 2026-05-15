ताज होटल में ITI छात्रा संग रुका था मुजाहिद, कमरे का नजारा देखकर पुलिस भी शरमा गई, हंगामा
नैनीताल फोरलेन हाईवे पर मौजूद होटल ताज में उस समय हड़कंप मच गया जब नाबालिग आईटीआई छात्रा के साथ एक मुस्लिम युवक पकड़ा गया। छात्रा वाराणसी की रहने वाली है और यहां से आईटीआई कर रही है।
Bareilly News: यूपी के बरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब नैनीताल फोरलेन हाईवे पर मौजूद ताज होटल में नाबालिग आईटीआई छात्रा के साथ एक मुस्लिम युवक रात भर रुका। हिंदू संगठन को जब इसकी जानकारी हुई तो वह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा। कमरे के अंदर दोनों को जिस हालत में पकड़ा, उसे देखकर पुलिस शर्मसार हो गई। यह देखकर हिंदू संगठन ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने नाबालिग छात्रा के घर वालों को बुलाया है।
वाराणसी की रहने वाली किशोरी यहां से आईटीआई कर रही है। उसकी यहां के मुजाहिद नाम के युवक से जान पहचान हो गई। आरोप है कि मुजाहिद ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया और उसे बहला फुसलाकर नैनीताल रोड डंडिया गांव स्थित होटल ताज में ले गया और रात भर वही रुका। सुबह करीब 5 बजे हिन्दू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष हिमांशु पटेल कार्यकर्ताओं के साथ होटल पहुंच गए। यहां मुस्लिम युवक मुजाहिद को नाबालिग छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। उन्होंने वहां हंगामा किया तो सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।
हिमांशु पटेल ने इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस से इस मामले की सोशल मीडिया के जरिए शिकायत कर युवक मुजाहिद और होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने होटल के रजिस्टर और सीसीटीवी भी चेक कर जांच शुरू कर दी है। हिमांशु पटेल का कहना है कि बिना किसी सत्यापन के नाबालिग लड़की को क्यों रुकने दिया गया। पुलिस किशोरी और युवक को थाने ले आई। किशोरी के बयान लेने के साथ पुलिस ने उसके घर वालों को सूचित कर बुलाया है। आरोपी युवक बिरयानी बेचने का काम करता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।