शामली में ITI छात्र की गोली मारकर हत्या, बाइक की साइड लगने पर युवकों से हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक अभि मेला देखने के लिए अपने गांव से बाइक पर गोहरपुर गया था। बताया जा रहा है कि मेले में तीन युवक भी बाइक पर आए थे। इस दौरान अभि से बाइक की साइड लग गई। बताया जा रहा है कि गांव गोहरपुर और तलवा माजरा के बीच तीनों युवकों ने उसके रोक लिया फिर उसे गोली मार दी और फरार हो गए।

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में बाइक की साइड लगने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मेले में जा रहे एक आईटीआई छात्र को रास्ते में रोककर गोली मार दी गई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस के अनुसार, आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव तलवा माजरा निवासी 20 वर्षीय अभि पुत्र सुनील कुमार आईटीआई का छात्र था। बुधवार को गांव गोहरपुर में नवरात्र की सप्तमी के अवसर पर मेला लगा हुआ था। अभि बाइक से मेला देखने के लिए अपने गांव से गोहरपुर जा रहा था।

बाइक की साइड लगने पर बवाल बताया जा रहा है कि मेले में पहुंचे तीन अन्य युवक भी बाइक पर थे। इसी दौरान अभि की बाइक उनकी बाइक से हल्के से टकरा गई, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन आरोप है कि तीनों युवक इस विवाद को लेकर रंजिश पाल बैठे।

मेला देखकर लौट रहा था अभि जब अभि मेला देखकर वापस लौट रहा था, तभी गांव गोहरपुर और तलवा माजरा के बीच रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे रोक लिया। इसके बाद उन्होंने अभि के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान ही एक युवक ने तमंचे से अभि को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

मेरठ में इलाज के दौरान मौत घटना की सूचना राहगीरों ने तुरंत पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अभि को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ में इलाज के दौरान अभि ने दम तोड़ दिया।