ITI और स्किल ट्रेनिंग से युवाओं को मिल रहा जॉब्स का नया रास्ता

आज के रोजगार बाजार में बदलाव के बीच, ITI और स्किल ट्रेनिंग युवाओं को नौकरी की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सही ट्रेड में सही प्रशिक्षण से उन्हें आत्मनिर्भरता और करियर में सफल होने का मार्ग मिलता है।

आज नौकरी की दुनिया तेजी से बदल रही है। केवल पढ़ाई पूरी कर लेना कई बार काफी नहीं होता। कंपनियों और छोटे बिजनेस को ऐसे युवाओं की जरूरत होती है, जो मशीन समझें, औजार चला सकें, डिजिटल सिस्टम का बेसिक उपयोग कर सकें और काम की जिम्मेदारी संभालना जानते हों।

यही वजह है कि ITI और स्किल ट्रेनिंग युवाओं के लिए रोजगार का मजबूत रास्ता बन रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, प्लंबर, मशीन ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिलाई, हेल्थकेयर, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे ट्रेड युवाओं को किसी खास काम के लिए तैयार करते हैं।

यूपी में स्किल ट्रेनिंग का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं है। युवा अपने जिले में हुनर सीख सकता है, अप्रेंटिसशिप से अनुभव ले सकता है, रोजगार मेले से जुड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर अपना छोटा काम भी शुरू कर सकता है।

ITI से पढ़ाई का प्रैक्टिकल कनेक्ट ITI की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। यहां छात्र केवल किताब नहीं पढ़ता। वह मशीन समझता है, वायरिंग करता है, फिटिंग सीखता है, औजारों का सही इस्तेमाल करता है और वर्कशॉप में काम का अनुभव लेता है।

कई युवा स्कूल के बाद जल्दी स्किल सीखकर कमाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ITI उन्हें टेक्निकल काम की बेसिक समझ देता है।

ट्रेनिंग के दौरान सेफ्टी, मशीन की देखभाल और काम पूरा करने का सही तरीका भी सिखाया जाता है। इससे युवा केवल सर्टिफिकेट नहीं लेता, बल्कि काम करने का कॉन्फिडेंस भी बनाता है।

वर्कशॉप में सीख, काम में पकड़, ITI से करियर की राह हुई मजबूत।

सही ट्रेड से साफ होती करियर की दिशा स्किल ट्रेनिंग में सही ट्रेड चुनना बहुत जरूरी है। केवल दोस्त या किसी जानने वाले को देखकर कोर्स चुनना सही तरीका नहीं है। युवा को अपनी रुचि, लोकल इंडस्ट्री, मार्केट डिमांड और आगे के अवसर देखकर फैसला करना चाहिए।

ऑटोमोबाइल सर्विस वाले जिले में मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी स्किल काम आ सकती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में फिटर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हो सकती है। होटल, अस्पताल और रिटेल बढ़ रहे हों, तो सर्विस सेक्टर के ट्रेड बेहतर मौका दे सकते हैं।

ट्रेड का सही चुनाव, करियर को मिला मजबूत आधार।

स्किल ट्रेनिंग से बढ़ती जॉब रेडीनेस नौकरी केवल टेक्निकल काम जानने से नहीं मिलती। समय पर पहुंचना, टीम में काम करना, सुपरवाइजर की बात समझना, सेफ्टी नियम मानना और जिम्मेदारी से काम पूरा करना भी जरूरी है।

स्किल ट्रेनिंग युवाओं को इसी जॉब रेडीनेस के लिए तैयार कर सकती है। क्लास और वर्कशॉप के साथ उन्हें बेसिक कम्युनिकेशन, काम की गुणवत्ता और वर्कप्लेस का अनुशासन समझाया जाता है।

इंडस्ट्री को ऐसे युवा चाहिए, जो सीखने के लिए तैयार हों और काम की बेसिक समझ रखते हों।

अप्रेंटिसशिप से मिलता असली अनुभव ट्रेनिंग पूरी होने के बाद असली वर्कप्लेस का अनुभव जरूरी होता है। अप्रेंटिसशिप युवा को कंपनी, फैक्ट्री, वर्कशॉप या सर्विस सेंटर में काम सीखने का मौका देती है।

यहां उसे मशीन, ग्राहक, प्रोडक्शन टारगेट, समय और सेफ्टी की असली जरूरत समझ आती है। वह देखता है कि टीम में काम कैसे होता है और गलती को कैसे सुधारा जाता है।

यह अनुभव आगे नौकरी खोजने में मदद कर सकता है।

ट्रेनिंग से सीख, अप्रेंटिसशिप से पहचान, रोजगार की दिशा हुई आसान।

मॉडर्न स्किल से नई इंडस्ट्री की तैयारी आज ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सर्विस जैसे सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ITI और ट्रेनिंग सेंटरों को भी समय के साथ अपडेट होना जरूरी है।

मॉडर्न लैब, नई मशीन, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और अपडेटेड कोर्स युवाओं को बदलती जरूरतों के लिए तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव से ट्रेनिंग सेंटर समझ सकते हैं कि कंपनियों को किस तरह की स्किल चाहिए।

मॉडर्न ट्रेनिंग, बेहतर तैयारी, युवाओं को मिली करियर की नई दिशा। रोजगार पोर्टल और मेले से जॉब कनेक्ट स्किल सीखने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि नौकरी कहां मिलेगी। इसके लिए रोजगार पोर्टल, कैंपस प्लेसमेंट और रोजगार मेले जरूरी हैं।

स्किल सेंटर अगर ट्रेनिंग के दौरान ही युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ें, तो नौकरी खोजने की परेशानी कम हो सकती है।

लोकल इंडस्ट्री को मिला स्किल्ड वर्कफोर्स ITI और स्किल ट्रेनिंग का फायदा केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहता। एमएसएमई यूनिट, मशीन शॉप, रिपेयर सेंटर, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल बिजनेस को भी प्रशिक्षित वर्कफोर्स मिलता है।

अगर जिले में ही स्किल्ड युवा मिलें, तो छोटे उद्योगों को बाहर से कर्मचारी खोजने की जरूरत कम होती है। युवाओं को घर के पास काम मिल सकता है और लोकल इकॉनमी में कमाई का पैसा घूमता है।

लोकल स्किल, लोकल काम, जिले की ग्रोथ को मिला नया मुकाम।

लड़कियों के लिए भी बढ़ रहे अवसर स्किल ट्रेनिंग केवल लड़कों के लिए नहीं है। लड़कियां कंप्यूटर, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइन, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, डिजिटल सर्विस और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों से जुड़ सकती हैं।

सही ट्रेनिंग, सुरक्षित सेंटर, परिवार का भरोसा और प्लेसमेंट सपोर्ट मिले, तो लड़कियां घर की इनकम में भागीदारी कर सकती हैं।

स्किल मिलने से उनका कॉन्फिडेंस और आर्थिक पहचान दोनों मजबूत होते हैं।

स्किल से पहचान, लड़कियों के सपनों को मिली नई उड़ान।

सॉफ्ट स्किल और स्वरोजगार का रास्ता टेक्निकल हुनर के साथ बातचीत और व्यवहार भी जरूरी है। इंटरव्यू देना, ग्राहक से बात करना, टीम में रहना, समय का ध्यान रखना और डिजिटल पेमेंट समझना नौकरी का हिस्सा हैं।

इसलिए ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल, डिजिटल लिटरेसी, सेफ्टी और करियर काउंसलिंग भी शामिल होनी चाहिए।

हर युवा के लिए नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। इलेक्ट्रिशियन घरों में सर्विस दे सकता है, प्लंबर अपना नेटवर्क बना सकता है, वेल्डर वर्कशॉप खोल सकता है, मोबाइल रिपेयर सीखने वाला दुकान शुरू कर सकता है और सिलाई सीखने वाली महिला घर से ऑर्डर ले सकती है।

स्किल युवा को भरोसा देती है कि उसके हाथ में कमाई का काम है। छोटी शुरुआत आगे चलकर बिजनेस और दूसरों के लिए रोजगार में बदल सकती है।

ITI और स्किल ट्रेनिंग युवाओं को काम की दुनिया से जोड़ते हैं। सही ट्रेड, बेहतर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, रोजगार कनेक्ट और इंडस्ट्री सपोर्ट मिले, तो युवा अपने जिले में भी मजबूत करियर बना सकता है।

हाथ में हुनर, सामने अवसर, स्किल ट्रेनिंग से युवाओं का भविष्य हुआ बेहतर।