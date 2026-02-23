सपा अपने ही विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात, केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से तो कोई आएगा नहीं। सपा अपने विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात होगी।

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से तो कोई आएगा नहीं। सपा अपने विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात होगी। उनका दावा है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। वहीं, डिप्टी सीएम देर रात जर्मनी के लिए रवाना हो गए।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सपा की नैया डूब रही है। उसका भविष्य अंधकारमय है। सपा 2027 ही नहीं, 2047 तक सत्ता वियोग में रहेगी। उन्होंने कहा कि सपा बहादुर अखिलेश का बयान हताशा का परिचायक है।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा था कि गुंडई की राजनीति की विरासत का दौर लंबा नहीं चला करता और अगली पीढ़ी में फिचकुर फेंकने लगता है। तब अखिलेश यादव ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में सरकार को घेरा था। उन्होंने बिना नाम लिए कई तंज भी किए थे।

100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ दरअसल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को घेरते हुए कहा था कि 100 विधायक लाएं और मुख्यमंत्री बनें। उन्होंने कहा कि यह आफर दोनों डिप्टी सीएम के सामने फिर खुला है। अखिलेश कुछ दिनों पहले भी इस तरह का ऑफर की बात कह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे जनसामान्य में पीड़ा बढ़ रही है, वैसे-वैसे पीडीए का आंदोलन बढ़ रहा है।

सपा चीफ ने कहा, 'दोनों की एक ही इच्‍छा है कि मुख्‍यमंत्री बन जाएं, तो जो भी 100 विधायकों को लेकर आएगा, उसे मौका मिल जाएगा। यह ऑफर एक सप्‍ताह के लिए ही है।' वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित जापान यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा, 'मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जापान जा रहे हैं लेकिन क्योटो नहीं जा रहे हैं? उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए कि यहां क्या किया जाना था और पिछले 10 सालों में क्या नहीं कर पाए।'