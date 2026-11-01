स्वामी प्रसाद मौर्य की पसंद की सीटों का जुगाड़ कांग्रेस के लिए आसान नहीं, अखिलेश सुना चुके हैं दो टूक
सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ होने से पहले कांग्रेस का सहयोगियों को आश्वासन उसे महंगा पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के गठबंधन में शामिल नहीं हैं। जब उनसे मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए।
लखनऊ, रोहित मिश्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना ‘कुनबा’ बढ़ाने में जुटी है। नए सहयोगी खुद तो चुनाव लड़ना ही चाहते हैं, अपने समर्थकों के लिए भी टिकट चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस उनकी मंशा पूरी करने का आश्वासन भी दे रही है। हालांकि, राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ होने से पहले कांग्रेस का सहयोगियों को आश्वासन उसे महंगा पड़ सकता है। अपनी पार्टी को ‘इंडिया’ ब्लॉक का हिस्सा बता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की राह भी आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के लिए उनकी पसंद की सीटों का जुगाड़ करना मुश्किल होगा। अखिलेश, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पहले ही दो टूक जवाब दे चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के गठबंधन में शामिल नहीं हैं। लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब उनसे मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ‘हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते। अवॉयड करो, इग्नोर करो।’
जानकारों के पास ऐसा मानने के लिए पहले का उदाहरण भी है। बीते लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद रवि वर्मा अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के लिए सपा से टिकट चाह रहे थे। हालांकि, सपा पूर्वी को चुनाव मैदान में उतारने के लिए सहमत नहीं थी तो रवि वर्मा ने टिकट के लिए कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। यह सब कुछ सीटों के बंटवारे के पहले की बात थी। बाद में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो लखीमपुर सीट सपा ने कांग्रेस को देने के बजाय अपने पास रखी और उत्कर्ष वर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया। यह तो बीते चुनाव की बात है। कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य का मसला तो ऐसा ही दिख रहा है। वह बीते दिनों यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के मार्फत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके अपनी पार्टी, ‘अपनी जनता पार्टी’ को ‘इंडिया’ ब्लॉक का हिस्सा घोषित कर चुके हैं। वह यूपी में दस सीटों पर टिकट चाहते हैं। अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कह दिया है कि, वह हमारे गठबंधन में शामिल नहीं हैं। हमारी सीटों की गिनती में शामिल नहीं हो सकते।
स्वामी प्रसाद के लिए मुश्किल
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अपनी पसंद की सीटों का जुगाड़ कर पाना इतना आसान नहीं होगा। भले ही वह कांग्रेस के कोटे की सीटों में से पाने की इच्छा रखते हों, लेकिन यह मुश्किल हो सकता है कि उनकी पसंद की सीटें कांग्रेस के हिस्से में आएं। सूत्रों के मुताबिक स्वामी की प्राथमिकता कुशीनगर की पडरौना, बदायूं की बिल्सी और रायबरेली की ऊंचाहार सीट है। इनके टिकट के लिए सपा से बातचीत के दौरान स्थितियां नाजुक मोड़ ले सकती है।
सीटों का इंतजाम कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा
बीते दो महीनों में कांग्रेस में तमाम नेताओं को शामिल करवाया गया। इनमें से ज्यादातर को टिकट का वादा किया गया है। इनमें पूर्व मंत्री अमीर आलम खान, पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान, बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे इजहार उल हक, अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके नईम अहमद, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा, गाजियाबाद से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके परमानंद गर्ग समेत अन्य शामिल हैं। ऐसे में इनमें से सभी के लिए टिकटों का इंतजाम मुश्किल ही दिख रहा है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें