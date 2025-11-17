इस बार जमकर पड़ेगी ठंड, ला नीना से तापमान में तेजी गिरावट; वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

संक्षेप: भारत इस बार कड़कड़ाती और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की चपेट में आने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि आगामी हफ्तों में ‘ला नीना’ का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, जिससे तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है।

इस बार जानलेवा शीतलहर के लिए तैयार रहें। मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ेगी। इस अनुमान को पहाड़ों पर अभी से पड़ रही बर्फ के मद्देनजर काफी सटीक माना जा रहा है। विज्ञानियों का कहना है कि ‘ला नीना’ का असर दिसंबर के पहले सप्ताह में दिखने लगेगा। इस साल तापमान में अधिक कमी आएगी। नवंबर माह में ही विशेषकर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहा है।

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चरम पर पहुंच रहे हैं। अधिक बारिश के बाद अक्टूबर से ही पहाड़ों पर अत्यधिक बर्फ जमने लगी है। पूर्वी हवाओं के रुकते ही इसका असर मैदानी हिस्सों में आई शुरुआती सर्दी के रूप में दिखने लगा है। मध्य प्रदेश राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नवंबर माह में शीतलहर चल रही है। यूपी में शीत लहर की चपेट में आया है। यदि कानपुर को देखें तो यहां इस महीने के 17 दिनों में 11 दिन रात का तापमान 10 डिग्री या इससे नीचे रहा है। इस दौरान केवल दो दिन ही रात का पारा 10 डिग्री रहा है शेष दिवसों में इससे कम रिकॉर्ड किया गया है।

कानपुर की रात इन 10 दिवसों में से सात बार प्रदेश में सबसे ठंडी रही है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 08 डिग्री रिकार्ड किया गया यह प्रदेश में सबसे कम है। मौसम विभाग के अनुसार ला नीना की स्थिति बनने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली एक ऐसी प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें समुद्र तल का तापमान काफी गिर जाता है। इस कारण से विशेष कर उत्तर भारत में अधिक सर्दी पड़ने की संभावना हो जाती है। इस साल ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं।