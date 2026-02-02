Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIt wasn't the Azaan that rang in my ears on my birth, but..., self-proclaimed atheist Javed Akhtar shares memories
मेरे जन्म पर कान में अजान नहीं बल्कि..., खुद को नास्तिक बताने वाले जावेद अख्तर ने साझा कीं यादें

मेरे जन्म पर कान में अजान नहीं बल्कि..., खुद को नास्तिक बताने वाले जावेद अख्तर ने साझा कीं यादें

संक्षेप:

मशहूर गीतकार जावेद अख्तर रविवार को लखनऊ में थे। इस दौरान उन्होने फिल्म, समाज, राजनीति, भाषा और लखनऊ की यादों पर खुलकर बात की। लोगों को चौंकाते हुए बताया कि उनके जन्म पर कान में अजान की जगह कुछ और ही पढ़ा गया था।

Feb 02, 2026 01:44 pm ISTYogesh Yadav लखनऊ, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

लखनऊ में उर्दू अकादमी के सभागार में रविवार को 36वें कॉमरेड शंकर दयाल तिवारी स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने फिल्म, समाज, राजनीति, भाषा और लखनऊ की यादों पर खुलकर बात की। इस दौरान अपने जन्म के समय की ऐसी बातें कहीं जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। कहा कि मेरे जन्म पर कान में अजान की जगह सीपीआई का मेनिफिस्टो पढ़ा गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जावेद अख्तर से जब पूछा गया कि आप नास्तिक है, जब आप की पैदाइश हुई तो क्या आपके कानों में परम्परा के अनुसार अजान दी गई या कुरआन की आयतें पढ़ी गईं। जावेद अख्तर ने कहा कि मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ। अस्पताल में वालिद को सभी कॉमरेड दोस्त बधाई देने आए थे। तभी एक ने मेरे वालिद से कहा कि अरे बच्चे के कान में अजान पढ़ी जाती है, तो मेरे वालिद ने देखा कि एक कामरेड के साथ सीपीआई का मेनिफिस्टो था। तो मेरे कान में अजान नहीं सीपीआई का मेनिफेस्टो पढ़ा गया था।

ये भी पढ़ें:सेमीकंडक्टर हब, डेटा सेंटर, टूरिज्म बूम..., योगी ने बताया कैसे वरदान बनेगा बजट

इसके अलावा जावेद अख्तर ने अपने ददिहाल खैराबाद और ननिहाल रुदौली की यादों का जिक्र किया। जावेद अख्तर ने कहा खैराबाद तो बहुत वक्त के बाद सिर्फ एक बार डाक्यूमेंट्री बनने पर गया लेकिन ननिहाल पांच साल की उम्र में पहली बार गया था लेकिन मेरी आंखों में वहां का घर बस गया था। वर्षों बाद जब दोबारा रुदौली गया तो घर मुझे याद था कि कहां सीढ़ी है, कहां खिड़की हैं।

संवाद के दौरान जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया लोकतंत्र का नुकसान कर रहा है। 85 प्रतिशत चीजें यहां झूठी होती हैं, हालांकि 15 फीसदी सच भी होती हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया नकारात्मकता से भरा हुआ है। इसको लेकर जहन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।

अमीरों के स्कूल में एडमिशन दिलाया तो आदतें भी वैसी हुईं

जावेद ने बताया कि उनकी पढ़ाई काल्विकन तालुकेदार्स कॉलेज से हुई। वालिद ने अमीरों के स्कूल में एडमिशन दिलाया तो आदतें भी वैसी ही हो गईं। महंगे जूते, महंगी फीस, महंगा टयूशन ये मैं बहुत महंगा छात्र था क्योंकि घर में अक्सर ये सुनने को मिलता था कि इनकी स्कूल फीस 17 रुपए हैं, जूते 19 रुपए वाले पहनते हैं और ट्यूशन फीस 15 रुपए जाते हैं।

मेरे सामने सिर्फ देश...

जावेद अख्तर ने कहा कि मजहब या धर्म को राष्ट्रीयता से जोड़कर देखा जाता है। उनसे अक्सर पूछा जाता है कि पहले धर्म या देश, मुझे नास्तिक होने की वजह से इसमें एडवांटेज मिलती है कि मेरे सामने सिर्फ देश है। उन्होंने कहा कि धर्म और मजहब में सिखाते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा हो बुरा करोगे तो बुरा होगा, डर और लालच कभी नैतिकता नहीं हो सकते हैं। एक आदमी पांच वक्त नमाज पढ़ता है, उसे पांच बार लगता है कि अच्छा किया, अब मुझे भी कुछ अच्छा काम करना होता है पांच लोगों की मदद कर देता हूं।