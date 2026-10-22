एफआईआर में जातिसूचक गाली लिखना जरूरी नहीं, एससी/एसटी एक्ट मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी
एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि एफआईआर में जातिसूचक गाली का हूबहू उल्लेख न होने से ही केस खत्म नहीं हो जाता।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में कहा है कि एफआईआर में जातिसूचक गाली का हूबहू उल्लेख न होने से ही केस खत्म नहीं हो जाता। आरोपी और पीड़ित एक ही गांव के रहने वाले हैं तो धारा 8 के तहत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने नितेश बिंद व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।
अपीलार्थियों ने विशेष न्यायाधीश जौनपुर के संज्ञान/तलबी आदेश को चुनौती दी थी। तर्क दिया गया कि मछलीशहर थाने में दर्ज एफआईआर में कोई विशिष्ट जातिसूचक गाली नहीं लिखी है इसलिए जरूरी तत्व पूरे नहीं होते। ऐसे में सम्मन आदेश रद्द किया जाए। सरकारी वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि एफआईआर में चोट पहुंचाने और अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के विशिष्ट आरोप हैं। घायलों के बयानों में अपीलार्थियों की विशिष्ट भूमिका बताई गई है, जिसे चोट की रिपोर्ट भी पुष्ट करती है। आरोपी और घायल एक ही गांव के हैं इसलिए उन्हें पीड़ित की जाति की जानकारी थी।
चोट की रिपोर्ट से एफआईआर और बयान की पुष्टि
कोर्ट ने कहा एफआईआर में तीन आरोपी नितेश बिंद, पिंटू और रंजीत नामजद हैं पीड़ितों को चोट पहुंचाने और अपमानजनक भाषा बोलने का आरोप है। जांच में घायलों के बयान में नितेश बिंद व रंजीत बिंद की विशिष्ट भूमिका और भागीदारी बताई गई है। चोट की रिपोर्ट से एफआईआर और बयानों की पुष्टि होती है। एफआईआर में जातिसूचक गाली नहीं लिखी लेकिन एफआईआर से साफ है कि आरोपी नितेश बिंद और रंजीत बिंद दाउदपुर गांव के हैं और सूचनाकर्ता व घायल भी उसी गांव के हैं।
दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं आरोपी औ पीड़ित
आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही गांव के निवासी हैं, इस तथ्य को एससी/एसटी एक्ट की धारा 8 के तहत जाति की पहचान की जानकारी के बारे में उपधारणा के लिए विचार में लिया जा सकता है, जो वैधानिक प्रावधान की प्रयोज्यता और मामले के तथ्यों के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट आरोप, घायलों के बयान और चोट की रिपोर्ट से पुष्टि को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से सम्मन किया है। कोर्ट ने गुणदोष के अभाव में अपील खारिज करते हुए कहा कि ऐसे में आदेश सुविचारित है और इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।