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बालिगों की शादी की जांच करना पुलिस का काम नहीं, हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

By Deep Pandey
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बालिगों की शादी की जांच करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का दायित्व अपराधों की जांच करना है, न कि वयस्कों के वैवाहिक जीवन में दखल देना।

High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा है कि दो बालिग व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से किए गए विवाह की जांच करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का दायित्व अपराधों की जांच करना है, न कि वयस्कों के वैवाहिक जीवन में दखल देना। कोर्ट ने कहा कि किसी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के साथी से विवाह करने और उसके साथ रहने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सौंभागिनी शुक्ला और उनके पति प्रवि गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए भदोही के सुरियावां थाने में दर्ज अपहरण संबंधी एफआईआर को रद्द कर दिया। याचिका में कहा गया था कि दोनों बालिग हैं, पिछले एक वर्ष से संबंध में थे और 18 फरवरी 2026 को प्रयागराज स्थित आर्य वैदिक सभा में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया। विवाह की जानकारी मिलने पर युवती के पिता ने विरोध करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि दोनों अपनी इच्छा से साथ रह रहे थे।

सुनवाई के दौरान सौंभागिनी स्वयं अदालत में उपस्थित हुईं और स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया है तथा अपने पति के साथ ही जीवन बिताना चाहती हैं। अदालत ने माना कि दोनों उच्च शिक्षित और बालिग हैं, इसलिए इस मामले में बहला-फुसलाकर ले जाने या किसी प्रकार के अपहरण का कोई आधार नहीं बनता।

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कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई

कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि युवती का बयान स्वयं हाईकोर्ट के समक्ष दर्ज होने के बाद भी पुलिस का उसके बयान दोबारा दर्ज करने और जांच जारी रखने पर अड़े रहना अनुचित है। अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस वयस्कों की शादी की जांच कर रही है, जबकि उसे अपराधों की जांच करनी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन और आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त की

हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करते हुए भदोही के पुलिस अधीक्षक और सुरियावां थाना प्रभारी पर संयुक्त रूप से एक हजार रुपये तथा युवती के पिता पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि एक सप्ताह के भीतर जमा कराई जाए और बाद में प्रथम याचिकाकर्ता को भुगतान की जाए। साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया कि संबंधित केस के निरस्त होने की प्रविष्टि थाना सुरियावां की सामान्य डायरी में लाल स्याही से दर्ज कराई जाए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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