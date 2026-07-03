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कलियुग नहीं छलयुग चल रहा, भगवान दंड देंगे; राम मंदिर दान विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले को महापाप बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों को भगवान और कानून दोनों सजा देंगे। एसआईटी जांच पर भरोसा जताते हुए उन्होंने धैर्य रखने की अपील की। उधर, मंदिर में दान व्यवस्था की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

कलियुग नहीं छलयुग चल रहा, भगवान दंड देंगे; राम मंदिर दान विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन किया। अयोध्या आगमन के दौरान उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे "पाप नहीं, बल्कि महापाप" बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन में किसी भी प्रकार की हेराफेरी गंभीर अपराध है और इसके दोषियों को भगवान के साथ-साथ कानून भी दंड देगा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया।

महापापियों को भगवान भी दंड देंगे- शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में भक्तों द्वारा भगवान के चरणों में अर्पित किए गए दान में गड़बड़ी करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है और उन्हें जांच एजेंसी, सरकार तथा देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होने कहा कि जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह कृत्य किया है, उन्हें भगवान भी दंड देंगे और सरकार भी कानून के तहत उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें और अफवाहों से बचें।

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कलियुग नहीं ये 'छलयुग' है- बाबा बागेश्वर

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय केवल कलियुग नहीं, बल्कि "छलयुग" बन गया है, जहां लोगों को हर प्रकार के छल और धोखे से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके अनुसार समाज में संतों, महंतों, मठों और मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था को कमजोर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसलिए समाज को जागरूक रहकर सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वहीं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा उन्हें कई चरणों की सुरक्षा जांच और तलाशी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यहां तक कि कार्य के दौरान वॉशरूम जाने पर भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

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6 जुलाई को राम मंदिर ट्र्स्ट की अहम बैठक

इस बीच 6 जुलाई को होने वाली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि चढ़ावा प्रकरण की जांच के बीच होने वाली यह बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है और सभी को उसकी रिपोर्ट का इंतजार है।

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