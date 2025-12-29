Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsIt is not right to call New Year celebrations illegitimate: Maulana Saif Abbas said on Shahabuddin statement
नए साल के जश्न को नाजायज कहना सही नहीं: शहाबुद्दीन के बयान पर मौलाना सैफ अब्बास बोले

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान पर मौलाना सैफ अब्बास का बयान समाने आया है। मौलाना नकवी ने कहा कि इस्लाम ने न तो न्यू ईयर की पार्टी मनाने का हुक्म दिया है और न ही इसे मना किया है। इसे नाजायज ठहराना इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं से मेल नहीं खाता।

Dec 29, 2025 06:24 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी द्वारा नए साल के जश्न को नाजायज करार देने पर मौलाना सैफ अब्बास ने प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि इस्लाम ने न तो न्यू ईयर की पार्टी मनाने का हुक्म दिया है और न ही इसे मना किया है। इसे नाजायज ठहराना इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं से मेल नहीं खाता।

मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में फुहड़पन, फिजूलखर्ची, और नाच-गाने से हमेशा मना किया गया है, लेकिन नए साल के स्वागत को किसी मजहबी ऐतराज की बुनियाद पर हराम या नाजायज कहना सही नहीं है। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति नए साल पर खर्च करना चाहता है, तो यह बेहतर होगा कि वह इस कड़कड़ाती सर्दी में गरीबों को कंबल और स्वेटर बांटकर इंसानियत और हमदर्दी का परिचय दे।

यही इस्लाम की असल रूह है। लोगों की मदद करना, नेकी को बढ़ावा देना, और समाज में भलाई फैलाना। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर बेवजह विवाद खड़ा करने के बजाय समाज के कमजोर तबके की मदद की जाए और नए साल को नेकी के कामों से शुरू किया जाए।

क्या बोले थे शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

आपको बात दें कि मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से नए साल का जश्न न मनाने की अपील करते हुए इसे फिजूलखर्ची बताया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि नए साल के जश्न के नाम पर 31 दिसंबर की रात फूहड़बाजी, शोर-शराबा, हंगामा, नाचना-गाना होता है। ये सब फिजूलखर्ची है। शरीयत में इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं है। शरीयत में फिजूलखर्ची को नाजायज करार दिया है। इसलिए मुसलमान लड़के-लड़कियां नए साल का जश्न न मनाएं। मौलाना बरेलवी ने कहा कि इस्लामी कलेंडर का साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसी तरह से हिंदू कलेंडर का साल चैत्र माह से शुरू होता है। 31 दिसंबर या एक जनवरी को नए साल का जश्न मनाना यूरोपियन कल्चर है।

