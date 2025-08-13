मुलायम की सरकार नहीं जो गोली चलवा देंगे; BJP जिलाध्यक्ष के बयान भड़के सपा चीफ, बोले-नेताजी के मुंह से…

फतेहपुर भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एसपी से बात करते हुए कह रहे हैं कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं जो गोली चलवा देंगे। उनके इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है।

यूपी के फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर हाल ही में हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने-सामने आ गए। हिंदू भीड़ की अगुवाई भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने की थी। अब एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एसपी से बात करते हुए कह रहे हैं कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं जो गोली चलवा देंगे। उनके इस बयान पर अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष के मुंह से जो फूल झड़ रहे हैं भाजपा उसकी माला बनवाएगी या उन्हीं को पुष्पगुच्छ बनवाकर भेंट करेगी?

फतेहपुर से भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने एसपी से बातचीत की। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुखलाल पाल तमाम बातें कहीं गईं। उन्होंने एसपी से कहा, 'एसपी साहब, आपने कहा था 7 बजे हम बैठक करेंगे, बताइए...ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो गोली चलवा दोगे। अगर हिम्मत है तो गोली चलवाकर देखिएगा। मैं बार-बार कह रहे हैं कि सात बजे कहा था तो क्यों नहीं बुलाया। सात बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है।' उनके फोन पर बातचीत के बीच पीछे एक युवक की भी आवाज आ रही है जिसमें वह कह रहा है, 'अरे ये बोलते रहते हैं...'