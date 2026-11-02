आजम खान का जेल से बाहर आना मुश्किल, इस केस में ED जल्द दाखिल करेगी पहली चार्जशीट

ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में गड़बड़ी को लेकर बीते कुछ महीने में अपनी जांच तेज कर दी थी। ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों को भी केस का हिस्सा बनाया है। कानूनी पेंचीदगी और बढ़ गई है। जांच एजेंसी जल्द पहला आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें जल्द कम होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी ठेकों में गड़बड़ी को लेकर ऐक्शन तेज कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि मामले में आरोपी सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी जल्द पहला आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है। ईडी कुछ अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी भी कर सकती है।

ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में गड़बड़ी को लेकर बीते कुछ महीने में अपनी जांच तेज की थी। आजम खान के सीए, करीबी ठेकेदारों और जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए थे। उन्हें आधार बनाकर ही आजम खान से भी रामपुर जेल में पूछताछ की गई थी। ईडी का दावा है कि जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग और ठेकेदारों से चंदे के रूप में बड़ी रकम जौहर ट्रस्ट में डायवर्ट कराए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर पहली चार्जशीट दाखिल होगी। इससे पहले ईडी आजम खान से एक बार फिर पूछताछ भी कर सकती है।

ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों को भी केस का हिस्सा बनाया है। ऐसे में पूरे मामले में कानूनी पेंचीदगी और बढ़ गई है। ईडी ने प्रिविंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक और जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर मो. आजम खां को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ईडी पूरे मामले में कुछ अन्य आरोपितों की भूमिका को लेकर भी गहनता से छानबीन कर रही है। इनमें कुछ लोगों को अगले सप्ताह पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं आजम सीबीआई की विशेष अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े धन-शोधन मामले में रविवार को सपा नेता मोहम्मद आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) सीबीआई अवनीश कुमार पांडेय की अदालत ने उन्हें गाजियाबाद जिला जेल में रखने का आदेश दिया है। आजम खान को 13 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में ईडी की टीम ने आजम खान को रामपुर जेल से रिहाई के बाद शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था।

रविवार सुबह 10 बजे ईडी टीम आजम खान को लेकर गाजियाबाद स्थित विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अदालत पहुंची। अदालत में जाने से पहले मीडिया के सवाल पर आजम खान ने कहा कि क्या रह गया है बोलने को। ईडी की टीम ने अदालत में बताया कि आजम खान ने विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान ठेकेदारों और अन्य लोगों से करीब 426 करोड़ का अवैध धन एकत्र किया। इस मामले में अब तक 34 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ईडी की टीम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने की मांग की। आजम खान की ओर से अदालत में दलील दी गई कि यह पुराना मामला है। वह ईडी की जांच में सहयोग करेंगे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।