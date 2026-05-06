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किसकी जमीन और कितना मुआवजा, यह बताना समय की बर्बादी, यूपीएमआरसी का अनोखा जवाब

May 06, 2026 09:06 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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किसकी जमीन और कितना मुआवजा है यह बताना समय की बर्बादी है। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के विवरण को यूपीएमआरसी ने ‘समय की बर्बादी’ करार देते हुए सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है।

किसकी जमीन और कितना मुआवजा, यह बताना समय की बर्बादी, यूपीएमआरसी का अनोखा जवाब

जनता का पैसा और जनहित की जमीन, लेकिन हिसाब देने के वक्त उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन(यूपीएमआरसी) के पास ‘समय’ नहीं है। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट करे हुए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के विवरण को यूपीएमआरसी ने ‘समय की बर्बादी’ करार देते हुए सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है।

आरटीआई के माध्यम से विभाग से पूछा गया था कि मेट्रो निर्माण में किन व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा विभागों की जमीन अधिग्रहित, लीज पर ली की गयी है। इसके लिए कितने व्यक्तियों, संस्थानों, विभागों को मुआवजा अथवा भुगतान दिया गया। यदि हां तो किसे कितना। इसके जवाब में जन सूचना अधिकारी पुष्पा बेल्लानी ने तर्क दिया कि मांगी गई जानकारी अत्यंत व्यापक है। विभाग के अनुसार इस डेटा को संकलित करना कंपनी के संसाधनों और समय का ‘अनुपातहीन रूप से दुरुपयोग’ होगा।

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कितनी कमाई और कितने यात्री, वेबसाइट देखें

मेट्रो ने समय बचाने को एक और सूचना देने के स्थान पर वेबसाइट देखने की सलाह दे दी। आरटीआई में पूछा गया था कि आगरा में मेट्रो के संचालन से अभी तक कितने यात्रियों ने सफर किया। इससे मेट्रो को कितने रुपये की आय हुई। साथ ही अभी तक मेट्रो के संचालन में कितना खर्च हुआ। इस पर यूपीएमआरसी की ओर से कहा गया कि मांगी गयी सूचनाएं कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध जिसे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता। इसके लिए मेट्रो ने https://upmetrorail.com/pages/downloads वेबसाइट का पता बताया।

स्टेशन खड़े हो गए ‘जमीन किसकी’

पारदर्शिता पर सवाल करोड़ों रुपये के सार्वजनिक प्रोजेक्ट में मुआवजे की जानकारी को समय की बर्बादी बताना पारदर्शिता के दावों पर सवालिया निशान लगाता है। विशेषकर तब, जब आगरा के कई शैक्षणिक संस्थानों की बतायी जाने वाली भूमि पर इस प्रोजेक्ट तहत स्टेशन सहित अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आगरा कॉलेज, आरबीएस इंटर कॉलेज पर स्टेशन का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही अन्य संस्थान या फिर ऐसी ही भूमि पर मेट्रो के स्थायी या फिर अस्थायी कार्य चल रहे हैं।

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दो कॉरिडोर पर चल रहा है निर्माण

आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में दो कॉरिडोर शामिल हैं। इनकी लंबाई 29.4 किमी है। कॉरिडोर-1 ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 13.7 किमी लंबा है, जिसमें छह एलिवेटेड और सात भूमिगत स्टेशन हैं। वहीं कॉरिडोर-2 आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.7 किमी लंबा है, जिसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन हैं। प्रोजेक्ट लगभग 8370 करोड़ रुपये से बन रहा है। अभी कॉरिडोर-1 के 6 किमी प्राथमिक खंड (ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन) पर संचालन हो रहा है। शहर में मेट्रो का संचालन 6 मार्च 2024 को शुरू हुआ था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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