किसकी जमीन और कितना मुआवजा, यह बताना समय की बर्बादी, यूपीएमआरसी का अनोखा जवाब
किसकी जमीन और कितना मुआवजा है यह बताना समय की बर्बादी है। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के विवरण को यूपीएमआरसी ने ‘समय की बर्बादी’ करार देते हुए सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है।
जनता का पैसा और जनहित की जमीन, लेकिन हिसाब देने के वक्त उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन(यूपीएमआरसी) के पास ‘समय’ नहीं है। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट करे हुए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के विवरण को यूपीएमआरसी ने ‘समय की बर्बादी’ करार देते हुए सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है।
आरटीआई के माध्यम से विभाग से पूछा गया था कि मेट्रो निर्माण में किन व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा विभागों की जमीन अधिग्रहित, लीज पर ली की गयी है। इसके लिए कितने व्यक्तियों, संस्थानों, विभागों को मुआवजा अथवा भुगतान दिया गया। यदि हां तो किसे कितना। इसके जवाब में जन सूचना अधिकारी पुष्पा बेल्लानी ने तर्क दिया कि मांगी गई जानकारी अत्यंत व्यापक है। विभाग के अनुसार इस डेटा को संकलित करना कंपनी के संसाधनों और समय का ‘अनुपातहीन रूप से दुरुपयोग’ होगा।
कितनी कमाई और कितने यात्री, वेबसाइट देखें
मेट्रो ने समय बचाने को एक और सूचना देने के स्थान पर वेबसाइट देखने की सलाह दे दी। आरटीआई में पूछा गया था कि आगरा में मेट्रो के संचालन से अभी तक कितने यात्रियों ने सफर किया। इससे मेट्रो को कितने रुपये की आय हुई। साथ ही अभी तक मेट्रो के संचालन में कितना खर्च हुआ। इस पर यूपीएमआरसी की ओर से कहा गया कि मांगी गयी सूचनाएं कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध जिसे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता। इसके लिए मेट्रो ने https://upmetrorail.com/pages/downloads वेबसाइट का पता बताया।
स्टेशन खड़े हो गए ‘जमीन किसकी’
पारदर्शिता पर सवाल करोड़ों रुपये के सार्वजनिक प्रोजेक्ट में मुआवजे की जानकारी को समय की बर्बादी बताना पारदर्शिता के दावों पर सवालिया निशान लगाता है। विशेषकर तब, जब आगरा के कई शैक्षणिक संस्थानों की बतायी जाने वाली भूमि पर इस प्रोजेक्ट तहत स्टेशन सहित अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आगरा कॉलेज, आरबीएस इंटर कॉलेज पर स्टेशन का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही अन्य संस्थान या फिर ऐसी ही भूमि पर मेट्रो के स्थायी या फिर अस्थायी कार्य चल रहे हैं।
दो कॉरिडोर पर चल रहा है निर्माण
आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में दो कॉरिडोर शामिल हैं। इनकी लंबाई 29.4 किमी है। कॉरिडोर-1 ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 13.7 किमी लंबा है, जिसमें छह एलिवेटेड और सात भूमिगत स्टेशन हैं। वहीं कॉरिडोर-2 आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.7 किमी लंबा है, जिसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन हैं। प्रोजेक्ट लगभग 8370 करोड़ रुपये से बन रहा है। अभी कॉरिडोर-1 के 6 किमी प्राथमिक खंड (ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन) पर संचालन हो रहा है। शहर में मेट्रो का संचालन 6 मार्च 2024 को शुरू हुआ था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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