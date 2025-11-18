Hindustan Hindi News
सौभाग्य है, राम मंदिर ध्वजारोहण का न्योता मिलने पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी

सौभाग्य है, राम मंदिर ध्वजारोहण का न्योता मिलने पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी

संक्षेप: बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी लोग आ रहे हैं। देश-विदेश से लोग आ रहे हैं। आस्था सबकी है। भगवान राम में सबकी आस्था लगी हुई है कि हम दर्शन भी करें पूजन भी करें, भगवान को साक्षात देखें भी। ध्वजारोहण होने जा रहा है। हमको भी निमंत्रण मिला है। हम बहुत खुश हैं।

Tue, 18 Nov 2025 08:18 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को भी औपचारिक निमंत्रण मिला है। इकबाल अंसारी के मोबाइल पर कार्यक्रम के निमंत्रण से जुड़ा मोबाइल संदेश पहुंचा है। इससे पहले उन्हें राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी न्योता मिला था। राममंदिर ट्रस्ट की ओर से इकबाल अंसारी को इस बार होने वाले विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस पर इकबाल अंसारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह अयोध्या का सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। अयोध्या नगरी धर्म की नगरी है। भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करने आ रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं।

बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम में सभी लोग आ रहे हैं। देश-विदेश से लोग आ रहे हैं। आना भी चाहिए। आस्था सबकी है। भगवान राम में सबकी आस्था लगी हुई है कि हम दर्शन भी करें पूजन भी करें, भगवान को साक्षात देखें भी। मंदिर पर ध्वजारोहण होने जा रहा है। हमको भी निमंत्रण मिला है। हम भी बहुत खुश हैं। चाहते हैं कि ध्वजारोहण में हम भी शामिल हों। बता दें कि ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए करीब छह हजार लोगों को औपचारिक न्योता दिया गया है।

पूर्णता की ओर है मंदिर निर्माण

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है। इस बीच पत्थरों की घिसाई व सफाई का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। इसके कारण पूरा परिसर धूल-गुबार से ढका दिखाई दे रहा है। वहीं लोअर प्लिंथ पर थ्रीडी म्यूरल्स को लगाने और उनकी सेटिंग भी हो रही है। शिखर से लेकर खंभे और सतह पर हैंड मशीन की घर्घराहट का शोर भी बहुत अधिक है। इस बीच में श्रद्धालुओं का रेला भी पहुंच रहा है व अधिकांश श्रद्धालु नाक पर रुमाल रखकर दर्शन के लिए आ रहे हैं।

अभेद्य होगी ध्वजारोहण की सुरक्षा व्यवस्था

राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश-विदेश की कई वीवीआईपी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। भारी भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं।

एयरपोर्ट सुरक्षा को बनाया जा रहा अभेद्य

प्रधानमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के भीतर और बाहर तैनात सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। राजनैतिक और बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। इनके चार्टर्ड विमानों से पहुंचने की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट बढ़ने की संभावना है। इसलिए सुरक्षा बलों ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। एयरपोर्ट के आसपास स्थित होटल, होमस्टे और आवासीय परिसरों की गहन जांच चल रही है। 24 से 25 नवंबर के बीच यहां ठहरने वाले सभी यात्रियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रबंधन संभाल रही हैं।

