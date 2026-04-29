पिता अपने बच्चे की अभिरक्षा किसी को सौंप सकता है, कहना गलत, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि पिता को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंपने का अधिकार है और किसी को पिता की अभिरक्षा स्थानांतरित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि पिता को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंपने का अधिकार है और किसी को पिता की अभिरक्षा स्थानांतरित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने युवराज, आयुष्मान व अन्य की विशेष अपील पर अधिवक्ता रामधन को सुनने के बाद अपील स्वीकार करते हुए दिया है।
एकल पीठ (सिंगल बेंच) ने कहा था कि एक पिता, जो नाबालिग बच्चे का नैसर्गिक संरक्षक है, उसे अपने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार है। खंडपीठ ने इसे नामंजूर करते हुए कहा किसी भी हालत में ऐसा आदेश कायम नहीं रह सकता। यह भी कि माता-पिता में से कोई एक पिता के इस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता कि वह अपनी मर्ज़ी और सहमति से नाबालिग की अभिरक्षा किसी दूसरे व्यक्ति को दे। यह भी पूरी तरह से टिकने लायक नहीं है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बहाल
खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फिर से बहाल कर दिया और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रकरण एकल पीठ को वापस कर दिया है। खंडपीठ ने कहा कि यह कहना पिता को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार है, कानून और नैतिकता के सभी नियमों के विपरीत है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।
चार मई को होगी अगली सुनवाई
गौरतलब है कि याचियों के पिता ने याची बच्चों की अभिरक्षा उनकी मां को देने की बजाय दूसरों को सौंप दिया। इसे अवैध निरूद्धि मानते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की गई। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पिता को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा किसी को भी सौंपने का अधिकार है। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए याचिका एकल पीठ को वापस कर दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अगली सुनवाई चार मई को होगी।
हाईकोर्ट ने खारिज की दो कर्मचारियों की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी नियुक्तियां जिनमें निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने वाराणसी स्थित एक जूनियर हाईस्कूल के दो कर्मचारियों की याचिका खारिज करते हुए उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया है। लक्ष्मी शंकर तिवारी और एक अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) के 20 दिसंबर 2014 के आदेश को चुनौती दी थी। साथ ही उन्होंने वेतन भुगतान और सेवा में हस्तक्षेप न करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे 1980 से विद्यालय में क्रमशः चपरासी और लिपिक के पद पर कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति को बाद में गलत तरीके से बदला गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।