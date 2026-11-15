भाजपा को दलित ही दलेगा, पीडीए का डी दमदार है, अखिलेश का आगरा से चुनावी शंखनाद
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगरा से चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया है। रविवार को अखिलेश यादव ने भाजपा जोरदार हमला बोला और दलित समाज को उनकी ताकत बताई।
Akhilesh Yadav In Agra: सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी से चुनावी शंखनाद कर दिया है। आगरा में आयोजित दलित सम्मेलन में अखिलेश ने अपने भाषण की शुरुआत गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए की। शाह के अंगद के पैर वाले बयान पर अखिलेश ने कहा, जब जमीन की नहीं बचेगी तो पैर कहां रखोगे। 2027 में भाजपा की जमीन खिसकने वाली है। दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए के डी को उनकी ताकत का एहसास कराया। उन्होंने कहा, 2027 में दलित ही भाजपा को दलेगा। भाजपा की विदाई अब दलित ही करेगा। पीडीए का जो दलित है, वह दमदार हो गया है। अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी को ही लपेट दिया। उन्होंने कहा, जो भाजपा के साथ हैं वह दलित समाज के खिलाफ हैं।
अखिलेश यादव ने कहा, 2027 में दलित समाज भाजपा का सफाया करने जा रहा है। पीडीए ने जब से भाजपा को हराया है, वो तमाम तरह की षड़यंत्र और साजिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में दलितों पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा उनके साथ 10 साल से भेदभाव कर रही है। मैंने कई बार आंकड़े दिए हैं। सरकार को हम लोगों ने जानकारी दी है। कुछ दिन पहले प्रेस के सामने हम लोगों ने इस बात को कहा था, जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से दलित समाज का उत्पीड़न और अन्याय हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा यूपी में दलितों पर अन्याय हुआ है।
200 से ज्यादा आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गईं
अलग-अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त की गईं आंबेडकर की मूर्तियों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोला। कहा, इन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा भी तोड़ने का काम किया है। पिछले 10 साल में हमने ऑडिट कर जानकारी की तो पता चला कि 200 से ज्यादा प्रतिमा तोड़ी गईं। इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले में एक किताब छपवाकर हम लोगों ने जानकारी दी है कि कहां-कहां घटनाएं हुई हैं। अखिलेश ने कहा, जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने का काम करते हैं, वो केवल प्रतिमा नहीं तोड़ते, वह सबसे पहले बाबा साहब के हाथ में संविधान की जो किताब है, उस हाथ पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, संविधान है तो सम्मान है।
जहां पीड़ा उत्पीड़न वहां हमारा पीडिए
सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वह हमदर्दी तो रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपमान महसूस नहीं किया होगा। जो अपमान महसूस करता है वह जानता होगा कि किस तरह का व्यवहार समाज में महसूस करना पड़ता है। वो भूल गए हैं, उन लोगों का घर भी कभी गंगाजल से नहीं धुलवाया गया है। जहां, पीड़ा, उत्पीड़न है, वहां हमारा पीडीए है। जो पीड़ित होगा उसके साथ पीडीए है। जिसने तिरस्कार अपमान झेला है वह जानता है कि हमे किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो लोग कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है। योगी वही हो सकता है जो 100 प्रतिशत के बारे में सोचे। जो 80-20 की बात करे वह कभी योगी नहीं हो सकता।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।