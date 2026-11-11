IT कंपनी के VC की कार गंगा एक्सप्रेसवे पर टकराई, पत्नी और मासूम बेटों समेत 4 की मौत
गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर सड़क हादसे में नोएडा की एक निजी आईटी कंपनी के वाइस चेयरमैन, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौत हो गई। परिवार कार से छठ पर्व मनाने प्रयागराज अपने पैतृक घर जा रहा था। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लटक गई।
Road Accident: यूपी के हरदोई से एक भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर सांडी थाना क्षेत्र में अंटवा गांव के पास बुधवार दोपहर सड़क हादसे में नोएडा की एक निजी आईटी कंपनी के वाइस चेयरमैन, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौत हो गई। परिवार कार से छठ पर्व मनाने प्रयागराज अपने पैतृक घर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लटक गई। तीन की मौके पर, जबकि एक की अस्पताल में मौत हुई। आशंका है हादसे की वजह तेज रफ्तार के बीच झपकी आ जाना है।
प्रयागराज के ईडब्ल्यूएस आवास संख्या 431 नीमसराय मुंडेरा के रहने वाले जय गोविंद उपाध्याय एयरफोर्स से एसपीओ के पद से रिटायर हैं। उनका इकलौते बेटे 40 वर्षीय सौरभ उपाध्याय नोएडा की एक आईटी कंपनी में वाइस चेयरमैन थे। सौरभ बुधवार सुबह 35 वर्षीय पत्नी मेनका और दोनों बेटों सात वर्षीय शियोम और डेढ़ वर्षीय व्योम के साथ कार से प्रयागराज जा रहे थे। सौरभ खुद कार चला रहे थे। दोपहर अंटवा गांव के सामने गंगा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह डिवाइडर के ऊपर टंग गई।
हादसे में सौरभ, मेनका और शियोम की मौके पर मौत हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस से घायल व्योम को सीएचसी बिलग्राम पहुंचाया गया। यहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। एएसपी सुबोध कुमार गौतम, बिलग्राम सीओ राममूरत सोनकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी। एएसपी ने बताया कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ओवरटेक के चक्कर में ट्रक से टकराई कार, एक की मौत
इससे पहले गंगा एक्सप्रेसवे पर सोमवार की रात करीब दो बजे ओवरटेक करते समय कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में हापुड़ निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार अन्य दो लोग बाल-बाल बच गए। तीनों प्रयागराज से हापुड़ लौट रहे थे। परिजन शव को अपने साथ हापुड़ ले गए, वहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
बिसौली कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर सिरतौला के निकट हादसा हुआ। हापुड़ जिले के श्यामनगर निवासी सोनू शर्मा अपने मोहल्ले के मनीष पुत्र देवेंद्र शर्मा और रवि दुबे पुत्र संजीव दुबे के साथ प्रयागराज से हापुड़ लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। तभी उनकी कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में सोनू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मनीष और रवि को मामूली चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें