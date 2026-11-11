IT कंपनी के VC की कार गंगा एक्सप्रेसवे पर टकराई, पत्नी और मासूम बेटों समेत 4 की मौत

गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर सड़क हादसे में नोएडा की एक निजी आईटी कंपनी के वाइस चेयरमैन, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौत हो गई। परिवार कार से छठ पर्व मनाने प्रयागराज अपने पैतृक घर जा रहा था। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लटक गई।

Road Accident: यूपी के हरदोई से एक भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर सांडी थाना क्षेत्र में अंटवा गांव के पास बुधवार दोपहर सड़क हादसे में नोएडा की एक निजी आईटी कंपनी के वाइस चेयरमैन, उनकी पत्नी और दो बेटों की मौत हो गई। परिवार कार से छठ पर्व मनाने प्रयागराज अपने पैतृक घर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लटक गई। तीन की मौके पर, जबकि एक की अस्पताल में मौत हुई। आशंका है हादसे की वजह तेज रफ्तार के बीच झपकी आ जाना है।

प्रयागराज के ईडब्ल्यूएस आवास संख्या 431 नीमसराय मुंडेरा के रहने वाले जय गोविंद उपाध्याय एयरफोर्स से एसपीओ के पद से रिटायर हैं। उनका इकलौते बेटे 40 वर्षीय सौरभ उपाध्याय नोएडा की एक आईटी कंपनी में वाइस चेयरमैन थे। सौरभ बुधवार सुबह 35 वर्षीय पत्नी मेनका और दोनों बेटों सात वर्षीय शियोम और डेढ़ वर्षीय व्योम के साथ कार से प्रयागराज जा रहे थे। सौरभ खुद कार चला रहे थे। दोपहर अंटवा गांव के सामने गंगा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह डिवाइडर के ऊपर टंग गई।

हादसे में सौरभ, मेनका और शियोम की मौके पर मौत हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस से घायल व्योम को सीएचसी बिलग्राम पहुंचाया गया। यहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। एएसपी सुबोध कुमार गौतम, बिलग्राम सीओ राममूरत सोनकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी। एएसपी ने बताया कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ओवरटेक के चक्कर में ट्रक से टकराई कार, एक की मौत इससे पहले गंगा एक्सप्रेसवे पर सोमवार की रात करीब दो बजे ओवरटेक करते समय कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में हापुड़ निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार अन्य दो लोग बाल-बाल बच गए। तीनों प्रयागराज से हापुड़ लौट रहे थे। परिजन शव को अपने साथ हापुड़ ले गए, वहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा।