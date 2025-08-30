750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में ISRO का स्पेस टेक्नोलॉजी कोर्स, 5 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ

750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले तकरीबन 5 लाख छात्र इसरो के द्वारा तैयार मॉड्यूल की पढ़ाई करेंगे। माइनर कोर्स के रूप में शामिल इस मॉड्यूल को एकेटीयू इस सत्र से लागू करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर इसरो के साथ एक एमओयू भी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले तकरीबन 5 लाख छात्र इसरो के द्वारा तैयार मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे। माइनर कोर्स के रूप में शामिल इस मॉड्यूल को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय इस सत्र से लागू करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विवि की तरफ से इसरो के साथ एक एमओयू भी किया जाएगा।

माइनर कोर्स के रूप में शामिल इस मॉड्यूल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) के रिसोर्स पर्सन प्राविधिक विश्वविद्यालय के 750 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज के बैचलर आफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी विषय पर एक 20 क्रेडिट का कोर्स पढ़ाएंगे। प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि शुभांशु शुक्ला का जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने का नाम फाइनल हुआ था, तभी हमने इस विषय को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर इसरो के कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन के साथ एक एमओयू जल्द ही करने जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इसके तहत इसरो का यह विभाग हमारे छात्रों के लिए 20 क्रेडिट का स्पेस टेक्नोलॉजी का एक माइनर कोर्स तैयार किया है। इस माइनर कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी यह सब कुछ इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है। यहां तक की इस विषय को पढ़ने के लिए रिसोर्स पर्सन भी इसरो के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसके लिए हमारे सभी 750 इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी होगी। यह माइनर कोर्स हमारे संस्थानों में बीटेक कर रहे किसी भी श्रेणी के छात्र पढ़ सकेंगे।