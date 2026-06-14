यम तीर्थ में हरे कृष्ण-हरे राम के जयघोष; झूमते दिखे SP केके बिश्वनोई, संभल में इस्कॉन मंदिर की स्थापना

संभल के प्राचीन यमतीर्थ में इस्कॉन के तत्वावधान में हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण कथा और महाप्रसाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीएम अंकित खंडेलवाल व एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई शामिल हुए। इस्कॉन मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई और यमतीर्थ की देखरेख का जिम्मा भी इस्कॉन को सौंपा गया।

संभल के ऐतिहासिक और पौराणिक यमतीर्थ में शनिवार को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस्कॉन (इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस) के तत्वावधान में आयोजित हरिनाम संकीर्तन, दिव्य कृष्ण कथा और महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दिनभर यमतीर्थ परिसर में हरे कृष्ण-हरे राम के जयघोष गूंजते रहे और श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई उपस्थित रहे। इस दौरान भक्ति में सराबोर एसपी कृष्ण बिश्नोई भी झूमते दिखे। 68 तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों की पावन नगरी संभल में शनिवार का दिन विशेष महत्व का रहा। माना जा रहा है कि 68 तीर्थों में प्रथम तीर्थ के रूप में यमतीर्थ का आध्यात्मिक जागरण हुआ है।

यमतीर्थ और यमघंट का जीर्णोद्धार का 70% काम पूरा वहीं वंदन योजना के अंतर्गत तीर्थों और कूपों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। मोहल्ला हल्लू सराय स्थित प्राचीन यमतीर्थ एवं यमघंट परिसर में 118.35 लाख रुपये की लागत से चल रहे जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कार्य का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है। संभल कल्कि देव तीर्थ समिति ने इस्कॉन के साथ एमओयू किया। जिसके बाद शनिवार को विधिवत रूप से समिति ने इस्कॉन को यम तीर्थ के देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। जिसके क्रम में पहली बार इस्कॉन की ओर से शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ एवं विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधिवत भूमि पूजन कर इस्कॉन मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में इस्कॉन के जोनल सेक्रेटी देवकीनंदन और इस्कॉन इंडिया न्यूज काउंसिल चेयरमैन सुंदर गोपाल के साथ भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, तहसीलदार धीरेंद्र कुमार, ईओ आदित्य प्रकाश मौजूद रहे।

भगवान कल्कि की नगरी संभल में पहुंचा इस्कॉन देवकीनंदन महाराज ने कहा कि इस्कॉन का वैश्विक प्रचार-प्रसार निरंतर जारी है और इसी क्रम में अब भगवान कल्कि की नगरी संभल में भी इसकी सक्रिय उपस्थिति दर्ज हुई है। कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा, जिससे यह क्षेत्र विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि भगवान के आगमन से पूर्व यहां भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार होना चाहिए।

जनसहभागिता से मिलेगा तीर्थों को नया जीवन - DM जिलाधिकारी संभल अंकित खंडेलवाल ने कहा कि यमघंट तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए शुरू किए गए प्रयासों को समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग मिलना इस बात का संकेत है कि संभल के अन्य प्राचीन तीर्थों को भी जनसहभागिता के माध्यम से नई पहचान दिलाने का अभियान शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि पूर्व जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने समय रहते यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया और प्रभावी भूमिका निभा सकती है।