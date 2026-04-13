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क्या पुराना और कमजोर है आपका अपार्टमेंट, योगी सरकार की इस योजना से होगा रीडेवलपमेंट

Apr 13, 2026 09:43 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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तेजी से हो रहे शहरीकरण और पुराने हो चुके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जर्जर स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026’ लागू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य 25 साल या उससे अधिक पुराने भवनों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधायुक्त रूप में पुनर्विकसित करना है।

क्या पुराना और कमजोर है आपका अपार्टमेंट, योगी सरकार की इस योजना से होगा रीडेवलपमेंट

UP News: जीवित हो या जड़, हर किसी की एक उम्र होती है। हम और आप जिस घर में रहते हैं उसके बारे में भी यही सत्य है। वक्त के साथ मकान पुराना और कमजोर पड़ता जाता है। अब यदि आपका यह घर किसी हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट में है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने घर की साज-सज्जा तो करा सकते हैं लेकिन पूरी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

यूपी में तेजी से हो रहे शहरीकरण और पुराने हो चुके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जर्जर स्थिति को देखते हुए सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026’ लागू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य 25 साल या उससे अधिक पुराने भवनों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधायुक्त रूप में पुनर्विकसित करना है। इससे लोगों को बेहतर और सुरक्षित घर मिल सकेंगे। पिछले दिनों कैबिनेट की मंजूरी के बाद शहरी एवं नियोजन विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में इस नीति को अंगीकार कर लिया।

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नई नीति के तहत हाउसिंग सोसायटी या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के मामलों में प्रक्रिया शुरू करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। 1500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की भूमि और एकल मकान इस नीति में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा नजूल की भूमि, लीज पर आवंटित भूमि और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि भी इस नीति में शामिल नहीं होगी। योजना में ‘टाइम-बाउंड डिलीवरी’ पर जोर है। पुनर्विकास के लिए तीन मॉडल निर्धारित हैं। पहला सरकारी एजेंसी मॉडल जहां विकास प्राधिकरण सीधे कार्य करेंगे। दूसरा पीपीपी मॉडल जहां, निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ त्रिपक्षीय समझौता होगा। इसके अलावा तीसरा स्वयं सहायता मॉडल जहां सोसायटियां खुद पुनर्विकास का जिम्मा लेंगी। निर्माण अवधि के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए ट्रांजिट आवास या किराये की व्यवस्था सुनिश्चित करना डेवलपर की जिम्मेदारी होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख डीपीआर में करना अनिवार्य होगा।

बताया जा रहा है कि योगी सरकार की यह नीति पुराने और असुरक्षित भवनो को नया जीवन तो देगी ही, निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इससे यूपी के शहरों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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क्या बोले अधिकारी

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा कि यह नीति न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के द्वार खोलेगी, बल्कि निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ सुरक्षित, आधुनिक और व्यवस्थित आवास की मांग को पूरा करेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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