is this mine when the video of obscenity with a student went viral principal himself went to the police station क्या यह मेरा है? छात्रा संग अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ तो खुद थाने पहुंच गए प्रिंसिपल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsis this mine when the video of obscenity with a student went viral principal himself went to the police station

क्या यह मेरा है? छात्रा संग अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ तो खुद थाने पहुंच गए प्रिंसिपल

जिस प्रधानाचार्य का वीडियो बताकर इसे वायरल किया गया, वह खुद बिठूर थाने पहुंच गए और बोले, सर आप खुद देख लीजिए, क्या यह वीडियो मेरा है। पुलिस अब इस वीडियो की सत्यता और इसके सोर्स का पता लगा रही है। जांच के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरSun, 14 Sep 2025 07:51 AM
share Share
Follow Us on
क्या यह मेरा है? छात्रा संग अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ तो खुद थाने पहुंच गए प्रिंसिपल

यूपी के कानपुर के बिठूर के एक स्कूल के प्रधानाचार्य का छात्रा संग अश्लील वीडियो बताकर वायरल कर दिया गया। मामला स्कूल के प्रधानाचार्य और छात्रा से जुड़ा था जिसके चलते पूरे क्षेत्र में यह वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया। वीडियो धुंधला है और किसी का भी चेहरा स्पष्ट नहीं है। जिस प्रधानाचार्य का वीडियो बताकर इसे वायरल किया गया, वह खुद बिठूर थाने पहुंच गए और बोले, सर आप खुद देख लीजिए, क्या यह वीडियो मेरा है। पुलिस अब इस वीडियो की सत्यता और इसके सोर्स का पता लगाने में जुटी है। जांच के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। प्राथमिक जांच में आपसी विवाद और मुकदमेबाजी के चलते वीडियो वायरल करने की बात सामने आ रही है। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बिठूर में शनिवार की शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जो काफी धुंधला है। इसमें चेहरे ठीक से पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक बेड पर बैठा युवक बिठूर के एक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बताया जा रहा है। बगल में बैठी लड़की उसी कालेज की छात्रा बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:नेपाल हिंसा के बीच UP के दंपती के साथ दर्दनाक हादसा, हाेटल से कूदे; महिला की मौत

वीडियो इतना गंदा है कि उसके बारे में आगे कुछ नहीं लिखा जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में जांच की तो पता चला कि बिठूर के ही एक व्यक्ति ने यह वीडियो प्रधानाचार्य के भाई को भेजा और हकीकत जानने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य के भाई ने इंकार कर दिया और पूछा कि उन्हें वीडियो कहां से मिला है।

ये भी पढ़ें:पुलिस को कमांडो जैसा चुस्त बनाने में जुटे IPS नवनीत सिकेरा, नया कोर्स तैयार

पुलिस क्या बोली?

पुलिस के मुताबिक जिसने वीडियो भेजा है उसका प्रधानाचार्य के विवाद चल रहा है। दोनों के बीच मुकदमेबाजी है और इसी के चलते एक पक्ष जेल भी गया था। पुलिस इसे साजिश मानकर जांच में जुटी है। बिठूर इंस्पेक्टर ने बताया कि वीडियो में चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News Up Latest News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |