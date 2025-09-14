क्या यह मेरा है? छात्रा संग अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ तो खुद थाने पहुंच गए प्रिंसिपल

जिस प्रधानाचार्य का वीडियो बताकर इसे वायरल किया गया, वह खुद बिठूर थाने पहुंच गए और बोले, सर आप खुद देख लीजिए, क्या यह वीडियो मेरा है। पुलिस अब इस वीडियो की सत्यता और इसके सोर्स का पता लगा रही है। जांच के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं।

यूपी के कानपुर के बिठूर के एक स्कूल के प्रधानाचार्य का छात्रा संग अश्लील वीडियो बताकर वायरल कर दिया गया। मामला स्कूल के प्रधानाचार्य और छात्रा से जुड़ा था जिसके चलते पूरे क्षेत्र में यह वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया। वीडियो धुंधला है और किसी का भी चेहरा स्पष्ट नहीं है। जिस प्रधानाचार्य का वीडियो बताकर इसे वायरल किया गया, वह खुद बिठूर थाने पहुंच गए और बोले, सर आप खुद देख लीजिए, क्या यह वीडियो मेरा है। पुलिस अब इस वीडियो की सत्यता और इसके सोर्स का पता लगाने में जुटी है। जांच के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। प्राथमिक जांच में आपसी विवाद और मुकदमेबाजी के चलते वीडियो वायरल करने की बात सामने आ रही है। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बिठूर में शनिवार की शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जो काफी धुंधला है। इसमें चेहरे ठीक से पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक बेड पर बैठा युवक बिठूर के एक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बताया जा रहा है। बगल में बैठी लड़की उसी कालेज की छात्रा बताई जा रही है।

वीडियो इतना गंदा है कि उसके बारे में आगे कुछ नहीं लिखा जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में जांच की तो पता चला कि बिठूर के ही एक व्यक्ति ने यह वीडियो प्रधानाचार्य के भाई को भेजा और हकीकत जानने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य के भाई ने इंकार कर दिया और पूछा कि उन्हें वीडियो कहां से मिला है।