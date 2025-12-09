Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsis the sho arun kumar rai a victim of blackmail what is the secret of female constable meenakshi
ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए थानेदार? महिला सिपाही मीनाक्षी का क्या है राज

ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए थानेदार? महिला सिपाही मीनाक्षी का क्या है राज

संक्षेप:

गिरफ्तार मीनाक्षी शर्मा की आठ फरवरी 2026 को शादी तय थी। रविवार की शाम जब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया तो बाहर मुंह कपड़े से ढंककर उसके पिता और भाई भी पहुंचे थे। जेल जाने से पहले जब पुलिस मीनाक्षी को कार में बैठा रही थी, तभी पिता बोले लाली चिंता मत कर, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे।

Dec 09, 2025 01:27 pm ISTAjay Singh संवाददाता, उरई
share

यूपी के उरई के कुठौंद थाना के प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत के मामले में गिरफ्तार महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की रविवार को जेल की महिला बैरक में पहली रात करवटें बदलते गुजरी। थानेदार को गोली लगने के समय वह चीखती हुई उनके सरकारी आवास से बाहर आई और गोली चलने की सूचना देकर गायब हो गई थी। जांच में सामने आया कि वह 2024 से थानेदार के संपर्क में थी। उस पर ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लग रहे हैं। उधर, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जांच के साथ ही इस मामले के राज परत दर परत खुल रहे हैं। उधर, इस मामले में आरोपी बनाए जाने और जेल जाने के बाद मीनाक्षी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने उसे निलंबित कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला सिपाही मीनाक्षी और थानेदार अरुण राय के बीच घटना से पहले तीन दिनों में 100 से अधिक बार बातचीत हुई थी। अधिकतर बातचीत व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से हुई है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि मीनाक्षी से 10 अन्य लोगों के संपर्क में अधिक थी। इनमें से ज्यादातर लोग पुलिस महकमे से हैं। फिलहाल किसी का नाम उजागर नहीं किया गया है। यह भी पता चला है कि जांच टीम को महिला सिपाही के मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग भी मिली है।

घटना के दिन किसके साथ आई थी मीनाक्षी

जांच में पता चला है कि मीनाक्षी शर्मा घटना के दिन कार से एक पुरूष सिपाही के साथ मेरठ से जालौन आई थी। जबकि मीनाक्षी ने पुलिस को बताया कि वह बस से ही आई थी। मीनाक्षी ने पूछताछ में बताया कि शुक्रवार को जब वह इंस्पेक्टर के कमरे में गई तो वहां वह बिस्तर पर पहले से घायल पड़े थे।

रात को क्यों गई थी एसएचओ के आवास पर?

महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा रात के वक्त एसएचओ के सरकारी आवास पर क्यों गई थी इसका कोई जवाब उसने नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक उसने यह भी कहा कि इंस्पेक्टर के साथ उसके रिश्ते थे, लेकिन वह ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड में इस बात के सबूत मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

पीलीभीत में तैनात सिपाही ने लगा आरोप

उधर, इस बीच पीलीभीत में तैनात एक सिपाही ने भी खुद के साथ ब्लैकमेलिंग किए जाने के आरोप लगाए हैं। सिपाही का कहना है उसे प्रेम जाल में फंसाया गया। फिर पैसे मांगे गए। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल की गई। झूठा केस लिखवाने की धमकी देकर 25 लाख रुपए मांगे गए। पैसे न देने पर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया जिसके चलते दो महीने तक जेल में रहना पड़ा। उस सिपाही ने कई अन्य पुलिसकर्मियों के भी ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसे होने की बात कही।

लाली तुम चिंता मत करो… छुड़ा लेंगे..

गिरफ्तार मीनाक्षी शर्मा को पुलिस ने रविवार शाम को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी 25 मिनट चली। कोर्ट के बाहर मुंह कपड़े से ढककर पिता विपिन कुमार और भाई पहुंच गए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। जेल जाने से पहले जब पुलिस सिपाही मीनाक्षी को कार में बैठा रही थी, तभी पिता बोले लाली चिंता मत कर, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे। पिता का यह भरोसा सुनते ही मीनाक्षी कुछ क्षण के लिए गुमसुम दिखी। जबकि पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार में बैठाकर रवाना कर दिया। मीनाक्षी मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के अहमदपुर उर्फ दांदूपुर की रहने वाली है। वर्ष 2026 की 8 फरवरी को उसकी शादी तय थी।

जेल में पहली रात जागती रही, दिन में रही सामान्य

आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा की रविवार को पहली रात जेल की महिला बैरक में करवटें बदल के गुजरी पर सुबह उसने सामान्य ढंग से बैरक में मौजूद महिला बंदियों से बातचीत की और डेढ़ रोटी खाई। रविवार को एसओ कुठौंद की गोली लगने से हुई मौत मामले में नामजद आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेजा गया था। महिला बैरक बैरक में उसे सामान्य कैदियों की तरह ही रखा गया जहां वह पहली रात ठीक से सो ना सकी और पूरी रात करवटें बदलती रही पर सोमवार सुबह उसने अपने आप को सामान्य करते हुए रूटीन दिनचर्या को अपनाते हुए बैरक की अन्य महिला बंदियों से बातचीत की। जेल अधीक्षक नीरज देव ने बताया कि महिला सिपाही पर नजर रखी जा रही है।

किसी से घुलती-मिलती नहीं थी मीनाक्षी

महिला सिपाही मीनाक्षी के बारे में कहा जा रहा है कि वह आमतौर पर किसी से ज्यादा घुलती-मिलती नहीं थी। कुछ पुलिसकर्मियों ने कहा कि मीनाक्षी लग्जरी लाइफ जीने की वजह से गुरुर में रहती थी। ड्यूटी के दौरान भी वो आई फोन से व्हाट्सएप चैटिंग करती थी।

read moreये भी पढ़ें:
SHO की मौत से पहले क्या हुआ? सिपाही मीनाक्षी ने 3 दिन में 100 से अधिक बार की बात
SHO की मौत में अरेस्ट सिपाही मीनाक्षी ने पीलीभीत में सिपाही पर दर्ज कराई थी FIR
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |