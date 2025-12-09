ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए थानेदार? महिला सिपाही मीनाक्षी का क्या है राज

संक्षेप: गिरफ्तार मीनाक्षी शर्मा की आठ फरवरी 2026 को शादी तय थी। रविवार की शाम जब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया तो बाहर मुंह कपड़े से ढंककर उसके पिता और भाई भी पहुंचे थे। जेल जाने से पहले जब पुलिस मीनाक्षी को कार में बैठा रही थी, तभी पिता बोले लाली चिंता मत कर, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे।

यूपी के उरई के कुठौंद थाना के प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत के मामले में गिरफ्तार महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की रविवार को जेल की महिला बैरक में पहली रात करवटें बदलते गुजरी। थानेदार को गोली लगने के समय वह चीखती हुई उनके सरकारी आवास से बाहर आई और गोली चलने की सूचना देकर गायब हो गई थी। जांच में सामने आया कि वह 2024 से थानेदार के संपर्क में थी। उस पर ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लग रहे हैं। उधर, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जांच के साथ ही इस मामले के राज परत दर परत खुल रहे हैं। उधर, इस मामले में आरोपी बनाए जाने और जेल जाने के बाद मीनाक्षी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने उसे निलंबित कर दिया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला सिपाही मीनाक्षी और थानेदार अरुण राय के बीच घटना से पहले तीन दिनों में 100 से अधिक बार बातचीत हुई थी। अधिकतर बातचीत व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से हुई है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि मीनाक्षी से 10 अन्य लोगों के संपर्क में अधिक थी। इनमें से ज्यादातर लोग पुलिस महकमे से हैं। फिलहाल किसी का नाम उजागर नहीं किया गया है। यह भी पता चला है कि जांच टीम को महिला सिपाही के मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग भी मिली है।

घटना के दिन किसके साथ आई थी मीनाक्षी जांच में पता चला है कि मीनाक्षी शर्मा घटना के दिन कार से एक पुरूष सिपाही के साथ मेरठ से जालौन आई थी। जबकि मीनाक्षी ने पुलिस को बताया कि वह बस से ही आई थी। मीनाक्षी ने पूछताछ में बताया कि शुक्रवार को जब वह इंस्पेक्टर के कमरे में गई तो वहां वह बिस्तर पर पहले से घायल पड़े थे।

रात को क्यों गई थी एसएचओ के आवास पर? महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा रात के वक्त एसएचओ के सरकारी आवास पर क्यों गई थी इसका कोई जवाब उसने नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक उसने यह भी कहा कि इंस्पेक्टर के साथ उसके रिश्ते थे, लेकिन वह ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड में इस बात के सबूत मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

पीलीभीत में तैनात सिपाही ने लगा आरोप उधर, इस बीच पीलीभीत में तैनात एक सिपाही ने भी खुद के साथ ब्लैकमेलिंग किए जाने के आरोप लगाए हैं। सिपाही का कहना है उसे प्रेम जाल में फंसाया गया। फिर पैसे मांगे गए। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल की गई। झूठा केस लिखवाने की धमकी देकर 25 लाख रुपए मांगे गए। पैसे न देने पर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया जिसके चलते दो महीने तक जेल में रहना पड़ा। उस सिपाही ने कई अन्य पुलिसकर्मियों के भी ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसे होने की बात कही।

लाली तुम चिंता मत करो… छुड़ा लेंगे.. गिरफ्तार मीनाक्षी शर्मा को पुलिस ने रविवार शाम को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी 25 मिनट चली। कोर्ट के बाहर मुंह कपड़े से ढककर पिता विपिन कुमार और भाई पहुंच गए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। जेल जाने से पहले जब पुलिस सिपाही मीनाक्षी को कार में बैठा रही थी, तभी पिता बोले लाली चिंता मत कर, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे। पिता का यह भरोसा सुनते ही मीनाक्षी कुछ क्षण के लिए गुमसुम दिखी। जबकि पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार में बैठाकर रवाना कर दिया। मीनाक्षी मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के अहमदपुर उर्फ दांदूपुर की रहने वाली है। वर्ष 2026 की 8 फरवरी को उसकी शादी तय थी।

जेल में पहली रात जागती रही, दिन में रही सामान्य आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा की रविवार को पहली रात जेल की महिला बैरक में करवटें बदल के गुजरी पर सुबह उसने सामान्य ढंग से बैरक में मौजूद महिला बंदियों से बातचीत की और डेढ़ रोटी खाई। रविवार को एसओ कुठौंद की गोली लगने से हुई मौत मामले में नामजद आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेजा गया था। महिला बैरक बैरक में उसे सामान्य कैदियों की तरह ही रखा गया जहां वह पहली रात ठीक से सो ना सकी और पूरी रात करवटें बदलती रही पर सोमवार सुबह उसने अपने आप को सामान्य करते हुए रूटीन दिनचर्या को अपनाते हुए बैरक की अन्य महिला बंदियों से बातचीत की। जेल अधीक्षक नीरज देव ने बताया कि महिला सिपाही पर नजर रखी जा रही है।