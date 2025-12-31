Hindustan Hindi News
पत्ता गोभी का कीड़ा इतना खतरनाक? दिमाग में बन गईं दो दर्जन रहस्यमयी गांठें; छात्रा की चली गई जान

संक्षेप:

करीब एक महीने पहले सामान्य टाइफाइड से शुरू हुई बीमारी कब जानलेवा दिमागी संक्रमण में बदल गई पता ही नहीं चला। नोएडा और दिल्ली के अस्पतालों में हुई जांच में दिमाग में दो दर्जन से अधिक गांठें मिलने से डॉक्टर भी हैरान थे। परिजनों के अनुसार, छात्रा को एक महीने पहले बुखार आने पर टाइफाइड की पुष्टि हुई थी।

Dec 31, 2025 09:53 am ISTAjay Singh संवाददाता, अमरोहा
यूपी के अमरोहा में हाल ही में एक छात्रा की मौत के बाद खबर आई थी की फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन की वजह से उसकी आंतों में छेद हो गया और इसी वजह से उसकी जान चली गई। हालांकि बाद में परिवार ने फास्ट फूड वाली बात से इनकार करते हुए बताया था कि छात्रा को आंत की टीबी थी। अब अमरोहा में नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा की मौत के बाद फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली संक्रमित पत्ता गोभी के सेवन को वजह बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्ता गोभी में पाए जाने वाले कीड़े की वजह से छात्रा के दिमाग में गांठें बनने की आशंका है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार करीब एक महीने पहले सामान्य टाइफाइड से शुरू हुई बीमारी कब जानलेवा दिमागी संक्रमण में बदल गई, परिवार को संभलने का मौका भी नहीं मिला। नोएडा और दिल्ली के अस्पतालों में हुई जांच में दिमाग में दो दर्जन से अधिक गांठें मिलने से डॉक्टर भी हैरान थे। परिजनों के अनुसार, छात्रा को एक महीने पहले बुखार आने पर टाइफाइड की पुष्टि हुई थी। स्थानीय स्तर पर उपचार के बावजूद जब सुधार नहीं हुआ और सिरदर्द के साथ तबीयत बिगड़ती गई, तो उसे नोएडा के निजी अस्पताल ले जाया गया।

परिजनों का दावा है कि वहां सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट में दिमाग में 7 से 8 गांठें दिखाई दीं। दोबारा तबीयत बिगड़ने पर जांच हुई तो गांठों की संख्या बढ़कर 20 से 25 तक पहुंच गई। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उसे 22 दिसंबर को दिल्ली रेफर किया, जहां दिमाग का मेजर ऑपरेशन हुआ। सोमवार मौत हो गई।

देर रात शव गांव पहुंचने पर सुपुर्द-ए-खाक किया गया। छात्रा की मौत से इलाके में लोग बेहद दुखी हैं। लोगों का कहना है कि बीमारी से हुई मौत के चलते एक होनहार बेटी का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
