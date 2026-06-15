हॉस्टल में नॉनवेज देना क्या जरूरी है? लोहिया के दीक्षांत में पहुचीं राज्यपाल आनंदीबेन ने उठाए सवाल

यूपी के लोहिया संस्थान में दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सवाल उठाए। न्होंने कहा कि नॉनवेज देना क्या जरूरी है? इसके अलावा उन्होंने संस्थान के छात्रावास के ग्राउंड पर फैली गंदगी पर नाराजगी जताई।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कि लोहिया संस्थान के छात्रावासों में हफ्ते में दो दिन नॉन वेज बनाकर परोसे जाने की पंरपरा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नॉनवेज देना क्या जरूरी है? इसके अलावा उन्होंने संस्थान के छात्रावास के ग्राउंड पर फैली गंदगी पर नाराजगी जतायी। इसे तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिये हैं। राज्यपाल ने एसीएस अमित कुमार घोष को इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की बात कही।

इसके साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से कहा कि आप लोग 15 दिन के भीतर संस्थान की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं। राज्यपाल ने 15 दिन बाद स्वयं आकर व्यवस्था देखने की बात कही। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण राज्यपाल दीक्षांत समारोह में न आकर जन भवन से ही ऑनलाइन सम्बोधित किया। समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्यपाल की बातों को गंभीरता से लेते हुए लोहिया संस्थान के निदेशक समेत अन्य जिम्मेदारों को जन भवन से राज्यपाल के आदेश को मांगने का कहा। उन्होंने इस पर तत्काल अमल लाने के निर्देश दिये।

मेडल व डिग्री पाकर खिले उठे मेडिकोज के चेहरे लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में सोमवार को मेडल और डिग्री पाकर मेधावी खुशी से झूम उठे। गोमतीनगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में आयोजित तीसरे दीक्षांत समारोह का आगाज शैक्षणिक शोभा अयात्रा के साथ हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 मेधावियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया गया। समारोह में डीएम, एमसीएच, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्स के 340 सफल अभ्यर्थियों को डिग्री दी गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइल जुड़कर पदक विजेता व डिग्री पाने वाले मेधावियों को बधाई दी। निदेशक एवं संकायाध्यक्ष ने डिग्री पाले विद्यार्थियों को शपथ दिलायी।

रोगियों को भगवान माकर सेवा करें-डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी मेडल व डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कहा कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेधावियों से कहा कि आपको जो उपाधि मिली है। इसे आप में सेवा करने का उत्तरदायित्व आया है। इसलिए जहां सेवा के अवसर मिले और वहा मरीज आये तो उसमें भगवान को देखें। चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि हर किसी को मस्ती के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने मेधावियों से सरकारी सेवा करने की सलाह दी।

2035 तक हर तीसरा डॉक्टर भारतीय होगा हाइफा स्थित यूनेस्को चेयर इन बायो-एथिक्स के भारतीय कार्यक्रम के राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रमुख डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि भारत आने वाले समय में दुनिया को सबसे ज्यादा डॉक्टर देने वाला देश होगा। वर्ष 2035 तक दुनिया का हर तीसरा डॉक्टर भारत से पढ़कर निकलेगा। उन्होंने कहा कि 2023 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ने भारत के नेशनल मेडिकल कमीशन को मान्यता दी है। देश के 712 मेडिकल कॉलेज वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा मानकों के दायरे में आ गए हैं। देश में इस समय 800 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। हर साल 1.22 लाख से अधिक छात्र एमबीबीएस और 76,000 से ज्यादा छात्र पोस्ट-ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहे हैं। देश में क्षमता-आधारित मेडिकल शिक्षा मॉडल को पूरी तरह से लागू किया है।

मेडिकल का पेशा सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा ने भविष्य के डॉक्टरों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी का जमाना है, लेकिन मेडिकल का पेशा सिर्फ मशीनों से नहीं चल सकता। उन्होंने जोर दिया कि डॉक्टर और मरीज के बीच करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता का रिश्ता बना रहना चाहिए। तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, इलाज का केंद्र हमेशा इंसान ही होना चाहिए।