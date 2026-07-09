चंदा चोरी की जांच सही या गलत? रिपोर्ट से साफ होगा, बृजभूषण ने यह भी बताया क्यों नहीं जाते राम मंदिर

अयोध्या राम मंदिर प्रकरण पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। जांच हो रही है। जांच सही हुई या गलत? रिपोर्ट से साफ होगा। बृजभूषण शरण ने यह भी बताया कि राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं।

भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के पूर्व सांसद व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक बार फिर बयान दिया है। राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी के मामले पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह कहा कि जांच चल रही है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। इससे साफ हो जाएगा कि जांच सही थी या गलत। अयोध्या में हर कोई जानता है कि इसमें कौन-कौन शामिल था। जब उनसे पूछा गया कि वे कभी अयोध्या राम मंदिर नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि.जब हम जैसे लोगों को तब भी नहीं बुलाया गया, जब 6000 लोगों को बुलाया गया था। जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी जगह जाने का कोई मतलब नहीं है जहां आपका अपमान हो। भगवान राम हर घर में रहते हैं, मेरे घर में भी। उनके दर्शन कहीं भी किए जा सकते हैं।

इससे पहले रविवार को अपने नबाबगंज के विश्नोहरपुर आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की थी। कहा था कि राष्ट्रपति भवन, संसद और पीएम हाउस की तरह ही राम मंदिर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। पीएम हाउस के सामने सड़क चलती रहती है और सभी वीआईपी जगहों पर आवागमन रहता है। विशेष परिस्थितियों में रूट बदला जाता है लेकिन अयोध्या को पूरी तरह से बंद करना ठीक नहीं है। अयोध्या में नाजायज बैरियर लगाना ठीक नहीं है।