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चंदा चोरी की जांच सही या गलत? रिपोर्ट से साफ होगा, बृजभूषण ने यह भी बताया क्यों नहीं जाते राम मंदिर

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर प्रकरण पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। जांच हो रही है। जांच सही हुई या गलत? रिपोर्ट से साफ होगा। बृजभूषण शरण ने यह भी बताया कि राम मंदिर क्यों नहीं जाते  हैं।

भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के पूर्व सांसद व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक बार फिर बयान दिया है। राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी के मामले पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह कहा कि जांच चल रही है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। इससे साफ हो जाएगा कि जांच सही थी या गलत। अयोध्या में हर कोई जानता है कि इसमें कौन-कौन शामिल था। जब उनसे पूछा गया कि वे कभी अयोध्या राम मंदिर नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि.जब हम जैसे लोगों को तब भी नहीं बुलाया गया, जब 6000 लोगों को बुलाया गया था। जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी जगह जाने का कोई मतलब नहीं है जहां आपका अपमान हो। भगवान राम हर घर में रहते हैं, मेरे घर में भी। उनके दर्शन कहीं भी किए जा सकते हैं।

इससे पहले रविवार को अपने नबाबगंज के विश्नोहरपुर आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की थी। कहा था कि राष्ट्रपति भवन, संसद और पीएम हाउस की तरह ही राम मंदिर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। पीएम हाउस के सामने सड़क चलती रहती है और सभी वीआईपी जगहों पर आवागमन रहता है। विशेष परिस्थितियों में रूट बदला जाता है लेकिन अयोध्या को पूरी तरह से बंद करना ठीक नहीं है। अयोध्या में नाजायज बैरियर लगाना ठीक नहीं है।

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मुझे सब मालूम है और मै तो 5 साल से सवाल उठा रहा हूं

राम मंदिर में चंदा चोरी मामले पर कहा कि मैने पहले ही गडबड़ी की आशंका जताई थी। मुझे सब मालूम है और मै तो 5 साल से सवाल उठा रहा हूं। मैं शुरू से कह रहा हूं की ठीक नहीं हो रहा है। कहा की अब जांच चल रही है, इसमें मुझे बोलने का अधिकार नहीं है लेकिन जांच के बाद फिर बोलूंगा की जांच ठीक हुई है या नहीं। इसके साथ ही अपने ऊपर चल रहे पहलवानों के यौन शोषण मामले पर कहा कि आगामी 3 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित किया गया है। सारी लीगल प्रोसिडिंग पूरी हो चुकी है। अगर आरोप सत्य हुआ तो फ़ांसी लगा लूंगा । मेरे वकील ने सारी दलीलें पेश की हैं। मैने कहा था कि , आरोप लगाने वाले स्थिर नहीं है। समय, सन और जगह नहीं बता पा रहे हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मामला कोर्ट के पाले में है अभी इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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