हेमा मालिनी क्या सीता मैया हैं? खेसारी को नचनिया कहने पर भड़के सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच, राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अभिनेता और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर यूपी के सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हेमा मालिनी क्या माता सीता हैं?

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सम्राट चौधरी द्वारा भोजपुरी एक्टर, सिंगर और राजद प्रत्याशी खेसारी को नचनिया कहने पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह नाराज हो गए हैं। उन्होंने एनडीए पर पलटवार करते हुए सवाल किया है कि अगर खेसारी नचनिया हैं तो हेमा मालिनी क्या हैं?

यूपी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और जमनियां से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने एनडीए और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कलाकार को कोई नचनिया कह दे, इनके पास भी तीन-चार हैं। हेमा मालिनी क्या सीता है? मां सीता नहीं हैं न, हम उनको बोल दे तो कैसा लगेगा है। खेसारी लाल एक गरीब का बेटा है। जो मुंबई में जाकर नाम रोशन किया है। गरीब का बेटा है तो वह इन्हें नचनिया दिखाई दे रहा है और जो अंग्रेजी में बोल रहा है तो वह कलाकार दिखाई दे रहा है।

ओपी सिंह ने भाजपा पर कसा तंज एक अन्य सवाल के जवाब में भाजपा पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि ये मामा मारीच के वंशज हैं जो भेष बदलकर जनता को ठगने और गुमराह करने का काम करते हैं। अच्छा दिन आया, महंगाई कम हुई। ये कहते हैं कि जीएसटी कम हुई, लेकिन सीमेंट का दाम बढ़ गया, धागा का दाम बढ़ गया। जीएसटी कैसे कम हुआ। ये धोखा और छलावा है।