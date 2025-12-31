जमीन कब्जे के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका है कि नही? पुलिस की जांच हुई तेज

संक्षेप: लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच तेज कर दी है। पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस जांच कर रही है कि जमीन कब्जे के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका है कि नही?

लखनऊ में अहिमामऊ स्वास्तिका सिटी में जमीन कब्जे के लिए दीवार खड़ी कर रास्ता बंद करने के मामले में पुलिस और राजस्व विभाग ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच कर रही है। इस संबंध में वह ब्लाक प्रमुख पति विनय सिंह की काल डिटेल्स खंगाल रही है।

काल डिटेल्स पता लगा को फोन किया था अथवा नहीं? काल डिटेल्स मिलने पर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव और राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को स्वास्तिका सिटी घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों के बयान दर्ज किए। लोगों ने बताया कि अभी भी उन्हें धमकी मिल रही हैं। इसके बाद राजस्व टीम ने विवादित स्थल की पैमाइश की। एसीपी ने सोसाइटी में पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि दोनों ओर से दर्ज मुकदमों में जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने बात की तो पता चला जौनपुर में थे धनंजय मामले की विवेचना कर रहे सुशांत गोल्फ सिटी थाने के पुलिस कर्मी ने धनंजय से फोन पर बात की तो पता चला कि वह जौनपुर में हैं। धनंजय ने उन्हें बताया कि वह तीन दिनों से जौनपुर में ही हैं। पुलिस अब नोटिस देकर उन्हें बयान दर्ज करने के लिए तलब करेगी। इसके साथ ही काल डिटेल्स से पुष्टि करेगी की धनंजय से विनय की कब-कब बात हुई? इसके अलावा घटना के समय जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उस समय विनय ने धनंजय को फोन किया था अथवा नहीं? इन तमाम बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है।

गनर की भूमिका, असलहों की जांच, चिंह्नित किए जा रहे लोग पुलिस विवाद के दौरान वायरल वीडियो की जांच कर रही है। पता लगा रही है कि उस समय मौके पर कौन-कौन था? उनकी पहचान की जा रही है। विवाद में जिन पर असलहा तानने का आरोप लगा है वह कौन से असलहे लिए थे? विनय सिंह के साथ जो सरकारी गनर था उसकी भूमिका क्या रही? गनर की संलिप्तता मिलने पर पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर उसके खिलाफ कार्रवाई की पुलिस संस्तुति कराएगी। इसके साथ ही मामले में लाइन हाजिर किए गए इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है।