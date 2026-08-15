माल में कैरी बैग का चार्ज लेना सही है या गलत? जानें उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग का फैसला

नियमों के मुताबिक ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उससे दबाव डालकर चार्ज नहीं लिया जा सकता। आगरा में जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग प्रथम ने कंपनी को हर्जाने से भी दंडित किया गया है। ग्राहकों का कहना है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

माल या मार्ट में खरीदारी के बाद बिलिंग के दौरान वहां तैनात कर्मचारी अक्सर पूछते हैं कि कैरी बैग चाहिए या नहीं? इस कैरी बैग के लिए वे 5 से 10 रुपए और कभी-कभी उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन क्या माल या मार्ट में ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर किया सकता है? क्या माल या मार्ट वाले ग्राहक इस तरह कैरी बैग का चार्ज ले सकते हैं? आखिर इससे जुड़े नियम क्या हैं। आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग प्रथम के 5 मामलों में आए फैसलों से इस बारे में तस्वीर साफ हुई है।

नियमों के मुताबिक ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उससे दबाव डालकर चार्ज नहीं लिया जा सकता। आगरा में जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग प्रथम ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही कंपनी को हर्जाने से भी दंडित किया गया है। इस फैसले पर कई ग्राहकों संतोष जताया है। उनका कहना है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

क्या था मामला? मामले के मुताबिक आगरा के कमला नगर के रहने वाले दीपक त्यागी, रोहित अग्रवाल और शीतल बंसल के रहने वाले बल्केश्वर, सौरभ अग्रवाल निवासी अयोध्या कुंज शाहगंज और आशीष निवासी गांधी नगर ने आयोग में केस दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह सभी अलग-अलग तारीखों पर दिसंबर 2023 और जनवरी, 2024 में परिवारीजनों के साथ संग कमला नगर स्थित एक मार्ट से घरेलू सामान खरीदने गए थे। बिल कराने के दौरान काउंटर पर बैठे कर्मचारियों ने उनके सामने कैरी बैग रख दिए। कहा कि कैरी बैग तो जरूर खरीदना होगा। उन्होंने मजबूर होकर छह रुपये का भुगतान कर खरीद लिया।

बिल में नहीं दर्शाया कैरी बैग का दाम ग्राहकों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी ने कैरी बैग का मूल्य बिल में अंकित नहीं किया। जबकि उस पर मार्ट का विज्ञापन छपा हुआ था। नियम के अनुसार कैरी बैग पर चार्ज नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी रुपये लिए गए। पांचों पीड़ितों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में केस दायर किया था।