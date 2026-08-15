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माल में कैरी बैग का चार्ज लेना सही है या गलत? जानें उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग का फैसला

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
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नियमों के मुताबिक ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उससे दबाव डालकर चार्ज नहीं लिया जा सकता। आगरा में जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग प्रथम ने कंपनी को हर्जाने से भी दंडित किया गया है। ग्राहकों का कहना है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

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माल में कैरी बैग का चार्ज लेना सही है या गलत

माल या मार्ट में खरीदारी के बाद बिलिंग के दौरान वहां तैनात कर्मचारी अक्सर पूछते हैं कि कैरी बैग चाहिए या नहीं? इस कैरी बैग के लिए वे 5 से 10 रुपए और कभी-कभी उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन क्या माल या मार्ट में ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर किया सकता है? क्या माल या मार्ट वाले ग्राहक इस तरह कैरी बैग का चार्ज ले सकते हैं? आखिर इससे जुड़े नियम क्या हैं। आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग प्रथम के 5 मामलों में आए फैसलों से इस बारे में तस्वीर साफ हुई है।

नियमों के मुताबिक ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उससे दबाव डालकर चार्ज नहीं लिया जा सकता। आगरा में जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग प्रथम ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही कंपनी को हर्जाने से भी दंडित किया गया है। इस फैसले पर कई ग्राहकों संतोष जताया है। उनका कहना है कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

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क्या था मामला?

मामले के मुताबिक आगरा के कमला नगर के रहने वाले दीपक त्यागी, रोहित अग्रवाल और शीतल बंसल के रहने वाले बल्केश्वर, सौरभ अग्रवाल निवासी अयोध्या कुंज शाहगंज और आशीष निवासी गांधी नगर ने आयोग में केस दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह सभी अलग-अलग तारीखों पर दिसंबर 2023 और जनवरी, 2024 में परिवारीजनों के साथ संग कमला नगर स्थित एक मार्ट से घरेलू सामान खरीदने गए थे। बिल कराने के दौरान काउंटर पर बैठे कर्मचारियों ने उनके सामने कैरी बैग रख दिए। कहा कि कैरी बैग तो जरूर खरीदना होगा। उन्होंने मजबूर होकर छह रुपये का भुगतान कर खरीद लिया।

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बिल में नहीं दर्शाया कैरी बैग का दाम

ग्राहकों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी ने कैरी बैग का मूल्य बिल में अंकित नहीं किया। जबकि उस पर मार्ट का विज्ञापन छपा हुआ था। नियम के अनुसार कैरी बैग पर चार्ज नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी रुपये लिए गए। पांचों पीड़ितों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में केस दायर किया था।

ब्याज के साथ रकम वापस करने का आदेश

आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने गुरुग्राम में बैठने वाले मार्ट के निदेशक और आगरा के कमला नगर स्थित स्टोर के प्रबंधक से पांचों ग्राहकों को छह प्रतिशत ब्याज सहित कैरी बैग की रकम अदा करने के आदेश दे दिए। साथ सभी को मानसिक उत्पीड़न और केस के खर्च के लिए 15-15 हजार हर्जाने के रूप में अलग से अदा करने का भी निर्देश दिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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