सीएम योगी ने अखिलेश यादव के 12 दिसंबर के प्रस्तावित अयोध्या दौरे और उनके द्वारा साफ्ट हिंदुत्व की लाइन लिए जाने के सवाल पर कहा कि दो नावों की सवारी हमेशा खतरनाक होती है। उन्होंने ट्रकों पर लिखे जाने वाले एक स्लोगन का उल्लेख करते हुए कहा कि सपा ने लाइन अच्छी ली है लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या जा सकते हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं क्या अखिलेश एमवाई वोटर बेस से आगे बढ़कर साफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं। क्या ऐसा करके वे भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि हमारा वोट बैंक हर राष्ट्रवादी नागरिक है। उन्होंने अच्छी लाइन ली है। हम भी चाहते हैं लेकिन हमारी जो लाइन है उसमें हर कोई फिट नहीं बैठता है। सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए कहा- ‘ट्रकों पर कभी-कभी लिखा होता है न कि ‘सटलS त गईलS’, तो सटे नहीं कि गए नहीं। इसका जो टेम्परेचर है न, बहुत हाई है। उस टेम्परेचर के थोड़ा नजदीक आएंगे तो और पता लगेगा। यहां के टेम्परेचर की जानकारी होगी। स्वागत है, अयोध्या जाएं, हिंदुओं से माफी मांगे। सपा वहां जाएगी तो हमें अच्छा लगेगा कि वे अयोध्या के महत्व को समझ रहे हैं। रामलला के महत्व को उन्होंने प्रणाम किया है। हर हिंदू को ये करना चाहिए।’

एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में समाजवाद में सनातन के तड़के पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दो नावों की सवारी हमेशा खतरनाक होती है। जो भी ऐसी सवारी करता है उसे डूबना ही डूबना होता है। सीएम योगी ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि वह अयोध्या जा रहे हैं। हमारी लाइन पर अब आए हैं। यह सद्बुद्धि यदि 90 के दशक में आ गई होती तो रामभक्तों पर गोली क्यों चलवाई होती? जब अयोध्या जा ही रहे हैं तो फिर कम से कम रामभक्तों और हिंदुओं से माफी मांग लेना। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़े हो जाता है।

अयोध्या से चुनाव लड़ने की अखिलेश की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने मुझे अयोध्या से लड़ने को कहा था तो मैंने भी कहा था कि आइए दोनों लड़ते हैं लेकिन वह भाग गए तो मामला वहीं खत्म हो गया। एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम योगी ने बताया कि वह गोरखपुर से लड़ते हैं। इस बार भी पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या यूपी चुनाव में एक बार फिर साथ आ रही कांग्रेस और सपा कुछ कमाल कर पाएंगी? के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि पहले तो वे चुनाव में विफल होते थे इस बार वे चुनाव के पहले ही विफल हो गए हैं। कोई भी दल किसी से गठबंधन कर सकता है। लेकिन गठबंधन के अपने धर्म, नियम, मान्यताएं और सामान्य शिष्टाचार भी होते हैं? दोनों को अपने-अपने दावे करने का अधिकार भी है? लेकिन इससे ज्यादा किसी को क्या अपमानित किया जा सकता है कि एक तरफ गठबंधन की बात चल रही है दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं।