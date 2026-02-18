Hindustan Hindi News
राई का पहाड़ बना रहे अखिलेश? चुनाव आयोग बोला- अभी तक सिर्फ 4336 नाम आपत्ति से कटे हैं

Feb 18, 2026 06:05 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (UP SIR) के दौरान दूसरे की आपत्ति पर अब तक सिर्फ 4336 नाम कटे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फॉर्म 7 को लेकर कई आरोप लगा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बुधवार को साफ किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (UP SIR) में फॉर्म 7 के जरिए अब तक सिर्फ 4336 नाम ही दूसरों की आपत्ति पर काटे गए हैं। उन्होंने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस समय तक वोटर लिस्ट से कुल 23935 वोटरों के नाम ही काटे गए हैं, जिनमें मात्र 4336 ऐसे मदताता हैं, जिनका नाम किसी और के फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कराने के बाद काटा गया है। इस प्रक्रिया में जांच के दौरान आपत्ति सही मिलने पर ही नाम काटा गया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के नेता एसआईआर में फॉर्म 7 के जरिए भाजपा के इशारों पर चुनाव आयोग द्वारा दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का नाम काटने के आरोप लगातार लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल भी कहा था कि फॉर्म 7 से उन लोगों का नाम काटने की साजिश चल रही है, जिनको लिखना-पढ़ना नहीं आता है।

नवदीप रिनवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूपी में मतदाता सूची से नाम काटने के लिए अभी तक कुल 1.35 लाख फॉर्म -7 भरे गए हैं, जिनमें कुल 23935 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। रिनवा ने कटे वोटरों के नाम का विवरण देते हुए बताया कि 14388 नाम तो लोगों ने खुद फॉर्म भरकर अपने परिवार के लोगों में मृत होने या दो जगह नाम होने के कारण कटवाए हैं। 5211 नाम लोगों ने खुद के दूसरी जगह रहने के लिए चले जाने के आधार पर कटवाए हैं।

रिनवा ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का नाम कटवाने की आपत्ति के आधार पर अब तक 4336 नाम जांच के बाद ही काटे गए हैं। नवदीप रिनवा ने बताया कि तार्किक विसंगतियों वाले 2.22 करोड़ मतदाताओं के मामलों की बीएलओ घर पर जाकर ही सुनवाई करेंगे और मतदाता के घर पर न होने की हालत में परिवार के दूसरे लोग भी दस्तावेज दे सकेंगे।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में कहा था कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है और समय मिलते ही सपा का प्रतिनिधिमंडल मिलकर अपनी बात रखेगा। उन्होंने मुसलमान, पिछड़ा, दलित और आदिवासी की जिक्र करते हुए कहा था कि जो पढ़-लिख नहीं सकते हैं, उनको फॉर्म 7 का नोटिस भेज रहे हैं, जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़कर जवाब देने के लिए दौड़ता रहे।

अखिलेश के बयान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश एसआईआर को लेकर लगातार अफवाह फैला रहे हैं। मौर्य ने आरोप लगाया था कि भाजपा के कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, बूथ-बूथ दौड़ रहे हैं। लेकिन सपा के पास गुंडा और माफिया हैं, कार्यकर्ता नहीं हैं, उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं। मौर्य ने तंज कसते हुए कहा था कि सपा का काम भाजपा तो नहीं करेगी ना।

