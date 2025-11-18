Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsIrshad was sentenced to death by a Varanasi court in 11 months who convicted of raping and murdering an 8-year-old girl
8 साल की बच्ची से रेप और हत्या में दोषी इरशाद को फांसी, 11 महीने में कोर्ट ने सुनाई सजा

8 साल की बच्ची से रेप और हत्या में दोषी इरशाद को फांसी, 11 महीने में कोर्ट ने सुनाई सजा

संक्षेप: यूपी के वाराणसी में कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या में दोषी इरशाद को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। 11 महीने के अंदर दोषी को सजा सुनाने का वाराणसी का यह पहला मामला है।

Tue, 18 Nov 2025 10:48 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में यूपी की वाराणसी की विशेष पॉक्सो अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी इरशाद को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। 11 महीने के अंदर दोषी को सजा सुनाने का वाराणसी का यह पहला मामला है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संदीप कुमार ने पक्ष रखा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बच्ची के पिता ने रामनगर थाने में 24 दिसंबर-2024 को बेटी की गुमशुदगी की शिकायत की थी। बताया कि उनकी बेटी शाम 6:30 बजे घर से पास की दुकान पर सामान लेने गई थी, उसके बाद नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। 25 दिसंबर की सुबह बहादुरपुर स्थित सरकारी स्कूल के परिसर में बोरी भरकर फेंकी गई बच्ची की लाश मिली थी। पुलिस की तफ्तीश में इरशाद का नाम सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में वह बच्ची को साथ लेकर जाते हुए दिखा था। घटना के दूसरे दिन ही मुठभेड़ में पुलिश ने इरशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम में बच्ची से रेप की पुष्टि हुई थी।

बताया जा रहा है कि आरोपी को फांसी होने पर पीड़ित परिवार ने प्रतिक्रिया दी है। पीड़ित परिवार ने न्यायालय के फैसले पर संतोष जताया है। वहीं पुलिस व अभियोजन पक्ष ने कहा है कि तेज़ी से हुई सुनवाई और फैसले से कानून पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। यह फैसला पॉक्सो अधिनियम के तहत तेज न्याय प्रक्रिया का एक उदाहरण माना जा रहा है, जिसमें 11 महीनों के भीतर जांच, आरोप-पत्र, सुनवाई और फैसला पूरे किए गए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Rape अन्य..
