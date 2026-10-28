4 ग्राम पंचायतों में 1.34 करोड़ की गड़बड़ी, यूपी में विधायक की शिकायत पर प्रधानों पर ऐक्शन

यूपी के गोंडा जिले में चार ग्राम पंचायतों में 1.34 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। बीजेपी विधायक बावन सिंह की शिकायत पर चार तत्कालीन ग्राम प्रधानों पर ऐक्शन हुआ है।

यूपी के गोंडा के कटरा बाजार विकासखंड की चार ग्राम पंचायतों में मनरेगा से गौआश्रय केंद्रों के निर्माण और संबंधित कार्यों में 1.34 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। इस संबंध में कटरा बाजार से भाजपा विधायक बावन सिंह ने शासन में शिकायत की। जांच आख्या के परीक्षण के बाद डीएम और नियत प्राधिकारी ने 28 अक्टूबर को चार तत्कालीन ग्राम प्रधानों को अधिभार नोटिस जारी किए हैं। सभी से 15 दिन के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र के साथ मुख्य प्राविधिक परीक्षक और देवीपाटन मंडल के प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या के परीक्षण में निर्माण कार्यों पर अनियमित खर्च और कुछ स्थानों पर गौआश्रय केंद्र नहीं मिलने की बात सामने आई। ग्राम पंचायत सेहरिया कलां में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नाद शेड, इंटरलॉकिंग, बाउंड्रीवाल, गार्ड रूम और गायों के विश्राम स्थल के निर्माण से जुड़े कार्यों में 28,37,189 रुपये की अनियमितता दर्ज की गई। तत्कालीन ग्राम प्रधान अशोक कुमार सिंह से 9,45,729 रुपये की वसूली प्रस्तावित है।

ग्राम पंचायत नदांवा में नौ निर्माण कार्यों की जांच में 69 लाख 78 हजार 507 रुपये की अनियमितता सामने आई। इसमें समतलीकरण, नाद शेड, इंटरलॉकिंग, चेकडैम, रिटेनिंग वॉल, बाउंड्रीवाल और तालाब निर्माण से जुड़े कार्य शामिल हैं। तत्कालीन प्रधान नीलम तिवारी से 23,26,169 रुपये की वसूली प्रस्तावित की गई है।

कटुआ नाला में जांच के दौरान गौआश्रय केंद्र नहीं मिला ग्राम पंचायत कटुआ नाला में जांच के दौरान गौआश्रय केंद्र नहीं मिला। मौके पर केवल एक स्थल दिखाई दिया, जहां घास और पेड़-पौधे उगे थे। तालाब खुदाई, चेकडैम और रिटेनिंग वॉल से जुड़े कार्यों में 13,47,304 रुपये की अनियमितता दर्ज की गई। तत्कालीन प्रधान जहूरा से 4,49,102 रुपये की वसूली प्रस्तावित हैं। ग्राम पंचायत महापारा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का गौआश्रय केंद्र जांच के दौरान नहीं मिला। तालाब, चेकडैम, रिटेनिंग वॉल और समतलीकरण के कार्यों में 22,43,976 रुपये की अनियमितता पाई गई। तत्कालीन प्रधान बिट्टू देवी से 7,47,992 रुपये की वसूली प्रस्तावित है। चारों ग्राम पंचायतों में कुल 1,34,06,976 रुपये की अनियमितता दर्ज की गई है। नियमानुसार संबंधित ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और कार्यों की माप करने वाले तकनीकी सहायक से एक-तिहाई के अनुपात में वसूली प्रस्तावित है।