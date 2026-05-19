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पीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी मिली तो रुकेगा पैसा, जांच के बाद ही मिलेगी अगली किस्त

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ, हिन्दुस्तान
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पीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी मिली तो  पैसा रोक दिया जाएगा। इसके लिए थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है।

पीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी मिली तो रुकेगा पैसा, जांच के बाद ही मिलेगी अगली किस्त

PM Housing Scheme: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर पैसा रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसे लोगों को डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसके लिए थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-दो शुरू की है। इसमें लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) में जिनके पास अपनी जमीन है उसे मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं। नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की सीधी देखरेख में इस योजना को चलाया जाता है। ये पैसा किस्तों के आधार पर पात्रों को दिया जाता है। शासन को शिकायत मिली है कि इस योजना में पैसा पाने वाले मकानों के निर्माण में लापरवाही बरत रहे हैं। पैसे लेने के बाद भी गुणवत्तायुक्त मकानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर थर्ड पार्टी जांच कराने का फैसला किया गया है।

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गुणवत्ता, मानकों के अनुरूप निर्माण की जांच की जाएगी

इसके मुताबिक जब तक शासन स्तर पर थर्ड पार्टी जांच के लिए एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है, तब तक परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में जिले स्तर पर तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा। टीम द्वारा पांच से 10 प्रतिशत या 50 मकानों का नमूना लेकर जांच को भेजा जाएगा। जांच में प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर की स्थिति, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, मानकों के अनुरूप निर्माण की जांच की जाएगी।

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निरीक्षण, सत्यापन के लिए जियो टैग के लिए फोटोग्राफ लिए जाएंगे

सत्यापन की कार्यवाही का समुचित कागजात तैयार किया जाएगा। प्रत्येक निरीक्षण, सत्यापन के लिए जियो टैग के लिए फोटोग्राफ लिए जाएंगे। लाभार्थी का विवरण लिया जाएगा। किस्तों के भुगतान की स्थिति, सत्यापनकर्ता, तकनीकी अधिकारी और संस्थान प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। एजेंसी चयन के बाद स्थानीय स्तर पर बनी टीम समाप्त हो जाएगी और एजेंसियों द्वारा जांच की जाएगी।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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