यूपी पंचायत चुनाव से पहले मिली बड़ी गड़बड़ी, पोर्टल पर प्रधान और पंचायत सदस्यों की संख्या गलत
पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ब्लाक पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के पदों का वार्डवार परिसीमन करने के बाद उनकी पोर्टल पर फीडिंग की गई है।
UP Panchayat Election: यूपी पंचायत की तैयारियों के बीच बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ब्लाक पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के पदों का वार्डवार परिसीमन करने के बाद उनकी पोर्टल पर फीडिंग की गई है। अब यह मामला सामने आ रहा है कि कई जिलों ने ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गलत संख्या भर दी है। जिसे अब ठीक कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अब जिलों की ओर से की गईं विसंगतियों का मिलान कर उन्हें ठीक किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से भी सभी जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों की संख्या आयोग को भेजी गई है। ऐसे में उसका मिलान करने में कई जिलों की ओर से पोर्टल पर भरी गई संख्या में अंतर आ रहा है। अब सभी जिलों को पंचायती राज विभाग की ओर से भेजी गई जिलावार पदों की सूची से मिलान कर सही संख्या भरने के राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश दिए गए हैं।
यूपी में पंचायत चुनाव मई तक कराया जाना प्रस्तावित है। उसकी तैयारियां चल रहीं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को जारी की जाएगी। मालूम हो कि वार्डों के परिसीमन के बाद ग्राम 57495 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75845 पद, ग्राम पंचायत सदस्यों के 732643 पद और जिला पंचायत सदस्यों के 3050 पद होंगे। ग्राम प्रधानों के पिछले चुनाव के मुकाबले 504 पद कम हुए हैं।
ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की दी गई जानकारी
वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में पंचायत राज विभाग द्वारा जिले के विकासखंड ठाकुरद्वारा के विकासखंड सभागार में गुरुवार को ग्राम पंचायत विकास योजना पर आधारित ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य का एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। डॉ नवनीत शेखर सिंह (फैकल्टी मैनेजर डीपीआरसी संभल)ने ग्राम पंचायत सचिव,ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षक सुरेश आर्य ने ग्राम पंचायत समितियां के बारे में बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में 6 स्थाई ग्राम पंचायत समिता होती हैं जो ग्राम पंचायत के कार्य योजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं।
