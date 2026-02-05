यूपी पंचायत चुनाव से पहले मिली बड़ी गड़बड़ी, पोर्टल पर प्रधान और पंचायत सदस्यों की संख्या गलत

संक्षेप: पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ब्लाक पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के पदों का वार्डवार परिसीमन करने के बाद उनकी पोर्टल पर फीडिंग की गई है।

UP Panchayat Election: यूपी पंचायत की तैयारियों के बीच बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ब्लाक पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के पदों का वार्डवार परिसीमन करने के बाद उनकी पोर्टल पर फीडिंग की गई है। अब यह मामला सामने आ रहा है कि कई जिलों ने ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गलत संख्या भर दी है। जिसे अब ठीक कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अब जिलों की ओर से की गईं विसंगतियों का मिलान कर उन्हें ठीक किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से भी सभी जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों की संख्या आयोग को भेजी गई है। ऐसे में उसका मिलान करने में कई जिलों की ओर से पोर्टल पर भरी गई संख्या में अंतर आ रहा है। अब सभी जिलों को पंचायती राज विभाग की ओर से भेजी गई जिलावार पदों की सूची से मिलान कर सही संख्या भरने के राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश दिए गए हैं।

यूपी में पंचायत चुनाव मई तक कराया जाना प्रस्तावित है। उसकी तैयारियां चल रहीं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को जारी की जाएगी। मालूम हो कि वार्डों के परिसीमन के बाद ग्राम 57495 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75845 पद, ग्राम पंचायत सदस्यों के 732643 पद और जिला पंचायत सदस्यों के 3050 पद होंगे। ग्राम प्रधानों के पिछले चुनाव के मुकाबले 504 पद कम हुए हैं।