Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIrregularities detected UP SIR notices to be issued to over 2 crore 50 lakh voters
यूपी SIR में पकड़ी गई गड़बड़ी, 2.50 करोड़ से अधिक और मतदाताओं को दी जाएगी नोटिस

यूपी SIR में पकड़ी गई गड़बड़ी, 2.50 करोड़ से अधिक और मतदाताओं को दी जाएगी नोटिस

संक्षेप:

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में अब 2.50 करोड़ और लोगों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। यह वह लोग हैं, जिन्होंने वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से अपनी मैपिंग के लिए किसी और को अपना पिता दिखा दिया।

Jan 10, 2026 10:58 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में अब 2.50 करोड़ और लोगों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। यह वह लोग हैं, जिन्होंने वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से अपनी मैपिंग के लिए किसी और को अपना पिता दिखा दिया। यही नहीं कई लोगों ने गणना प्रपत्र पर संबंध पिता का बताया है लेकिन नाम माता का लिख दिया है। सॉफ्टवेयर से पकड़े गए इस त्रुटिपूर्ण डाटा को ठीक करने को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 27 अक्तूबर को फ्रीज की गई मतदाता सूची से वर्ष 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग में बड़ी संख्या में पिता की जगह दूसरे के नाम मिले हैं। यही नहीं माता-पिता, बाबा- दादी और नाना- नानी की उम्र बेटा- बेटी और नाती- नातिन की उम्र में असामान्य अंतर सामने आया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अधूरे नाम, नाम की स्पेलिंग में अंतर के भी कई मामले सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (विसंगतियों) को चिह्नित कर लिया गया है। पहले ही मैपिंग न हो पाने वाले 1.04 करोड़ वोटरों को नोटिस दी जा रही है। अब दूसरे चरण में इन 2.50 करोड़ और लोगों को नोटिस जारी की जाएगी। मालूम हो की पहले मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ लोगों के नाम थे और एसआईआर में 2.89 करोड़ लोगों के नाम काटे गए थे। यह मृत, स्थांतरित और गायब मतदाता थे।

फिर 12.55 करोड़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। जिसमें से 1.04 करोड़ लोगों को मैपिंग न होने से नोटिस जारी की जा रही है। अब दूसरे चरण में इन 2.50 करोड़ को नोटिस जारी होगी। अभी 6 फरवरी तक पहले चरण की नोटिस ली जाएगी और 27 फरवरी तक निस्तारण होगा। फिर फरवरी में ही इन दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है । पूरे देश में ऐसे विसंगति वाले 20 प्रतिशत मतदाता मिले हैं।

एसआईआर के आंकड़े

पहले मतदाता सूची में वोटर थे - 15.44 करोड़
एसआईआर में मृत, स्थांतरित और अनुपस्थित मतदाता हटाए गए- 2.89 करोड़
ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाता-12.55 करोड़
पहले चरण में मैपिंग न हो पाने वाले मतदाता-1.04 करोड़
अब दूसरे चरण में मैपिंग में पकड़ी गई गड़बड़ी वाले मतदाता- 2.50 करोड़
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lucknow News Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |