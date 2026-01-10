यूपी SIR में पकड़ी गई गड़बड़ी, 2.50 करोड़ से अधिक और मतदाताओं को दी जाएगी नोटिस
यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में अब 2.50 करोड़ और लोगों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। यह वह लोग हैं, जिन्होंने वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से अपनी मैपिंग के लिए किसी और को अपना पिता दिखा दिया। यही नहीं कई लोगों ने गणना प्रपत्र पर संबंध पिता का बताया है लेकिन नाम माता का लिख दिया है। सॉफ्टवेयर से पकड़े गए इस त्रुटिपूर्ण डाटा को ठीक करने को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 27 अक्तूबर को फ्रीज की गई मतदाता सूची से वर्ष 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग में बड़ी संख्या में पिता की जगह दूसरे के नाम मिले हैं। यही नहीं माता-पिता, बाबा- दादी और नाना- नानी की उम्र बेटा- बेटी और नाती- नातिन की उम्र में असामान्य अंतर सामने आया है।
अधूरे नाम, नाम की स्पेलिंग में अंतर के भी कई मामले सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (विसंगतियों) को चिह्नित कर लिया गया है। पहले ही मैपिंग न हो पाने वाले 1.04 करोड़ वोटरों को नोटिस दी जा रही है। अब दूसरे चरण में इन 2.50 करोड़ और लोगों को नोटिस जारी की जाएगी। मालूम हो की पहले मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ लोगों के नाम थे और एसआईआर में 2.89 करोड़ लोगों के नाम काटे गए थे। यह मृत, स्थांतरित और गायब मतदाता थे।
फिर 12.55 करोड़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। जिसमें से 1.04 करोड़ लोगों को मैपिंग न होने से नोटिस जारी की जा रही है। अब दूसरे चरण में इन 2.50 करोड़ को नोटिस जारी होगी। अभी 6 फरवरी तक पहले चरण की नोटिस ली जाएगी और 27 फरवरी तक निस्तारण होगा। फिर फरवरी में ही इन दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है । पूरे देश में ऐसे विसंगति वाले 20 प्रतिशत मतदाता मिले हैं।
एसआईआर के आंकड़े
|पहले मतदाता सूची में वोटर थे - 15.44 करोड़
|एसआईआर में मृत, स्थांतरित और अनुपस्थित मतदाता हटाए गए- 2.89 करोड़
|ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाता-12.55 करोड़
|पहले चरण में मैपिंग न हो पाने वाले मतदाता-1.04 करोड़
|अब दूसरे चरण में मैपिंग में पकड़ी गई गड़बड़ी वाले मतदाता- 2.50 करोड़