विधानसभा के बाद यूपी एमएलसी चुनाव की वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी की पुष्टि, ऐक्शन की तैयारी

विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद अब एमएलसी की वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुई जांच के बाद जिम्मेदारों पर ऐक्शन का निर्देश दिया गया है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में विधानसभा की वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियों के बाद अब विधान परिषद (एमएलसी) की मतदाता सूची में भी गड़बड़ी की पुष्टि हो गई है।इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अजब-गजब नाम होने के आरोप सही पाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के सीईओ के निर्देश पर झांसी मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे की जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए हैं। अब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की तैयारी है। वहीं अब सभी 11 एमएलसी सीटों की मतदाता सूची जांची जा रही है। इससे पहले बुधवार को ही पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। पीलीभीत में दो एसडीएम समेत तीन लोगों को चुनावी प्रक्रिया से हटाते हुए एफआईआर भी दर्ज की गई है।

बुधवार की शाम अजब गजब नामों वाली इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की की वोटर लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आधी रात करीब डेढ़ बजे निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने तत्काल इसकी जांच के आदेश दिए। दोपहर तक रिपोर्ट भी तलब की। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झांसी के मंडलायुक्त ऐक्शन में आए और जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि सोशल मीडिया पर वायरल शिकायतें सही हैं। मतदाता सूची में जो अजीबो-गरीब नाम हैं। उन्होंने गुरुवार की दोपहर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट दी। मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियां होने की पुष्टि की। फिलहाल जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार तक इनके खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

मतदाता सूची में कैसे-कैसे नाम वायरल वोटर लिस्ट में किसी वोटर का नाम ही अजब-गजब है तो किसी के पिता का नाम हैरान कर रहा है। जैसे भाग संख्या 81 के क्रमांक संख्या 696 पर नरेंद्र यादव के पिता का नाम बीकाम लिखा है। पता ईडब्ल्यूएस आवास विकास कालोनी है। इसी तरह भाग संख्या 15 के क्रमांक 82 पर वोटर का नाम मोहम्मद पागल रेहान और पिता का नाम मोहम्मद हाशिम है। पता दारागंज है। भाग संख्या 189 के क्रम संख्या 1034 पर नाम मूर्ख काली देवी का दर्ज है।

वोटर का नाम टक्कर मारना, पिता का भी टक्कर मारना कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पहली ही नजर में फर्जी लगते हैं। भाग संख्या 9 के क्रमांक 119 पर वोटर का नाम ‘इरफान अली ने कहा’ लिखा है। इसी तरह भाग संख्या 2 के क्रमांक 1205 पर वोटर का नाम 'फैज अब्बास ने कहा' दर्ज है। भाग संख्या 252 के क्रमांक 566 पर वोटर का नाम ‘खालिद अली ने कहा’ लिखा है। भाग संख्या 69 के क्रमांक 351 पर वोटर का नाम टक्कर मारना और पिता का भी नाम टक्कर मारना है।

भाग संख्या 72 के क्रमांक 415 पर राम ने यादव को मारा पिता का नाम मूर्ख चंद यादव दर्ज है। इनका पता रतौरा सरायइनायत लिखा है। इसी तरह भाग संख्या 133 के क्रमांक 768 पर रवि शर्मा के पिता का नाम राम ने शर्मा को मारा लिखा है। ये कुछ उदाहरण हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हैं। लाइव हिन्दुस्तान इन वोटरों का नाम मतदाता सूची में होने की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि आधी रात के बाद डेढ़ बजे जब चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है तो माना जा रहा है कि गड़बड़ियों का पता उसे भी चला है।

राम ने यादव को मारा नाम के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मतदाता सूची में रामहित यादव लिखा गया था। अंग्रेजी में राम एचआईटी (हिट) यादव टाइप किया गया और सॉफ्टवेयर ने इसका अनुवाद कर राम ने यादव को मारा कर दिया।

विप मतदाता सूची में करीब 150 वोटरों के नाम में मिली गड़बड़ी विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नामों की त्रुटियों को निर्वाचन आयोग ने कुल मतदाताओं का 0.01 प्रतिशत बताया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ( सीईओ) नवदीप रिणवा के अनुसार, 150 से कम मतदाताओं के नाम या फिर उनके संबंधियों के नाम गलत दर्ज हुए हैं। कुल मतदाता 14.81 लाख हैं ।