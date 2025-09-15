iron pill given up by pregnant women so that the child does not turn black health is in danger due to fear कहीं काला न हो जाए बच्चा इसलिए छोड़ी जिंदगी देने वाली गोली, इस डर से खतरे में सेहत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कहीं काला न हो जाए बच्चा इसलिए छोड़ी जिंदगी देने वाली गोली, इस डर से खतरे में सेहत

डॉक्टरों का कहना है कि ये सभी बातें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। आयरन की गोली लेने से न तो बच्चे का रंग प्रभावित होता है और न ही उसका वजन असामान्य रूप से बढ़ता है। बल्कि आयरन की लगातार कमी से गर्भवती महिला को एनीमिया, अत्यधिक थकान, सांस फूलना, और समय से पहले डिलीवरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

Ajay Singh आशीष दीक्षित, कानपुरMon, 15 Sep 2025 05:38 AM
बच्चा काला हो जाएगा, बच्चा बहुत मोटा हो जाएगा... कुछ ऐसे ही भ्रम के चलते आज भी गर्भवती महिलाएं जिंदगी देने वाली गोली से तौबा कर रही हैं। आयरन की दवा नियमित रूप से नहीं लेने पर देश-प्रदेश की महिला रोग विशेषज्ञों ने गहरी चिंता जताई है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (फॉक्सी) के नेशनल सेमिनार में जुटे विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी भ्रांतियों का सीधा असर मां और बच्चे की सेहत पर हो रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि करीब 12% गर्भवती महिलाओं को लगता है कि आयरन की गोली लेने से बच्चा काला हो जाएगा। वहीं 40% महिलाएं उल्टी, कब्ज या हल्की असहजता की वजह से दवा लेना छोड़ देती हैं। वहीं, 25% महिलाओं को यह डर होता है कि आयरन से बच्चा मोटा हो जाएगा, जिससे डिलीवरी में कठिनाई हो सकती है।

आगरा के डॉ. नरेंद्र मेहरोत्रा ने स्पष्ट किया कि ये सभी बातें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। आयरन की गोली लेने से न तो बच्चे का रंग प्रभावित होता है और न ही उसका वजन असामान्य रूप से बढ़ता है। बल्कि आयरन की नियमित कमी से गर्भवती महिला को एनीमिया (खून की कमी), अत्यधिक थकान, सांस फूलना, और समय से पहले डिलीवरी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, यह बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी असर डाल सकता है।

एनीमिया सबसे बड़ी तकलीफ, भ्रम से रहें दूर, सही जानकारी की जरूरत

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रो. सीमा द्विवेदी के मुताबिक गर्भवतियों में एनीमिया आज भी चिंताजनक रूप से अधिक है, और इसकी बड़ी वजह आयरन की दवा को लेकर फैले तमाम भ्रम हैं। कई बार महिलाएं गोली तो ले लेती हैं, लेकिन बाद में फेंक देती हैं। गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के साथ सही जानकारी देने की जरूरत है। बिना किसी डर के जरूरी दवाएं ले सकें। डॉ. अनीता गौतम कहती हैं कि आयरन की गोली नियमित रूप से न खाने से तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। थकान, चक्कर, सांस फूलना, और समय से पहले डिलीवरी जैसी गंभीर दिक्कतें भ हो सकती हैं। बच्चे के विकास पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। नियमित आयरन की दवा न लेने से शरीर में तेजी से खून होता है।

इन लक्षणों को समझें

थकान व चक्कर आना, सांस फूलना

दिल की धड़कन अचानक तेज होना

त्वचा पीली और बालों का तेजी से झड़ना

इन बातों का रखें ख्याल

डॉक्टर की सलाह पर नियमित आयरन की गोली लें

हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, गुड़, किशमिश खाएं

चाय और कॉफी से परहेज करें, ये गर्भावस्था में नुकसानदेय

